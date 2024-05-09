В Пенсійному фонді нагадали про розміри пенсій за категоріями — Finance.ua

В Пенсійному фонді нагадали про розміри пенсій за категоріями Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

В Пенсійному фонді нагадали про розміри пенсій за категоріями

З 1 березня в Україні підвищили пенсії для деяких категорій пенсілнерів. Про це нагадує Пенсійний фонд України.

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Індексація пенсій проводилась до ч. 2 ст. 42 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» шляхом перерахунку на коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,0796.

Текст постанови КМУ від 23.02.2024 № 185 читайте тут.

Пенсії індексовані для:

цивільних пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

пенсіонерів силових відомств;

осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи;

науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

До пенсій, призначених відповідно до Закону України № 1058-IV за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2023 року включно, розмір яких не підвищився з 1 березня 2024 року, встановлюється щомісячна доплата в розмірі 100 грн.

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Доплата 100 грн встановлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом (23 610,00 грн), додатково до виплат, встановлених з 01.03.2021 (100 грн), та/або з 01.03.2022 (135 грн), та/або з 01.03.2023 (100 грн).

Індексація пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Розміри пенсій, призначених відповідно до статей 13, 21 і 36 цього закону (крім осіб з числа військовослужбовців строкової служби), підвищились на коефіцієнт збільшення 1,0796.

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Розміри пенсій

Підвищенню на коефіцієнт 1,0796 підлягають мінімальні розміри пенсій по інвалідності військовослужбовцям, які були встановлені:

особам з інвалідністю внаслідок війни з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби:

І групи — 6493,72 грн (до 01.03.2024 — 6014,93 грн);

ІІ групи — 5957,41 грн (до 01.03.2024 — 5518,17 грн);

ІІІ групи — 5680,87 грн (до 01.03.2024 — 5262,01 грн)

іншим особам з інвалідністю

І групи — 5950,96 грн (до 01.03.2024 — 5512,19грн);

ІІ групи — 5680,87 грн (до 01.03.2024 — 5262,01 грн);

ІІІ групи — 5409,49 грн (до 01.03.2024 — 5010,64 грн).

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи:

особам з інвалідністю І групи — 8839,20 грн (до 01.03.2024 — 8187,48 грн);

особам з інвалідністю ІІ групи — 7071,36 грн (до 01.03.2024 — 6549,98 грн);

особам з інвалідністю ІІІ групи — 5450,85 грн (до 01.03.2024 — 5048,95 грн);

дітям з інвалідністю — 5450,85 грн (до 01.03.2024 — 5048,95 грн).

Розмір пенсії за особливі заслуги, визначений згідно з абз. 2 ч. 1 статті 5 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» з 01.03.2024 становить 4534,32 грн (до 01.03.2024 — 4200,00 грн).

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Встановлено мінімальні розміри виплат пенсіонерам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:

які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років — 3370,00 грн;

віком до 70 років при повному стажі 30/35 років та особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу — 2980,00 грн (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);

віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років — 3240,00 грн (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);

яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років -— 3370,00 грн (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);

іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від стажу), — 2725,00 грн (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Пенсії, призначені відповідно до законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», з 01.03.2024 підвищуються без урахування надбавок, підвищень, доплат до пенсії, встановлених законодавством. Підвищення здійснюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом.

Нагадаємо, в Україні з 1 травня 2024 року деяким пенсіонерам автоматично підвищили виплати.

Підвищені виплати отримають у травні ті громадяни, які попереднього місяця досягнули віку 70, 75 та 80 років. Суми надбавок до пенсій вже кілька років незмінні. Вони становлять:

для пенсіонерів від 70 до 74 років — 300 гривень;

для пенсіонерів від 75 до 79 років — 456 гривень;

для пенсіонерів старше 80 років — 570 гривень.

Довідка Finance.ua:

станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол. Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6% (+505 грн);

Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6% (+505 грн); проте пенсіонери можуть стати першими жертвами гіперінфляції та бюджетної кризи, якщо держава не вдасться до ефективних заходів в економіці та соціальній політиці;

яЯк зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев: «Річна інфляція у березні до березня 2023 року склала 3,2%, середня за перший квартал (до січня-березня 2023) — 4%. Отже пенсії ненабагато, але зросли у реальному вимірі».

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