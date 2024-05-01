Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла як благодійний внесок — Finance.ua

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Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла як благодійний внесок

Особисті фінанси
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Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла як благодійний внесок
Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла як благодійний внесок
Благодійний персоналізований внесок, або благодійна пожертва, здійснена на користь конкретного пенсіонера, включається у виплатні документи не пізніше 1 місяця з дня надходження коштів.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Пенсіонерові, зазначеному в платіжній інструкції, спрямовується 70% благодійної пожертви.
Фінансування коштів здійснюється відповідно до дат виплати пенсії (пункт 6 Постанови правління Пенсійного фонду України від 15 лютого 2023 року № 8−1 «Про затвердження Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові"(зі змінами).
Розмір мінімальної пенсії, по суті, є розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей показник збільшили з 2 093 грн до 2 361 грн.
Окрім того, на 1 березня 2024 року запланована щорічна індексація пенсій.
Як нагадують у Пенсійному фонді, індексація проводиться для цивільних, військових пенсіонерів, чорнобильців, осіб, що отримують страхові виплати та спеціальні пенсії.
«Якщо пенсія призначається вперше в поточному році, або проводиться перерахунок згідно з законодавством, застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 2361 грн», — зазначили у ПФУ.
Максимальна пенсія також зросла, оскільки це десятикратний розмір мінімалки. Тобто йдеться про 23 610 грн.

Мінімальна зарплата та пенсія у 2024 році

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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