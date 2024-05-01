Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла як благодійний внесок — Finance.ua

Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла як благодійний внесок Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Коли пенсіонер зможе отримати частину пенсії, що надійшла як благодійний внесок

Благодійний персоналізований внесок, або благодійна пожертва, здійснена на користь конкретного пенсіонера, включається у виплатні документи не пізніше 1 місяця з дня надходження коштів.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Пенсіонерові, зазначеному в платіжній інструкції, спрямовується 70% благодійної пожертви.

Фінансування коштів здійснюється відповідно до дат виплати пенсії (пункт 6 Постанови правління Пенсійного фонду України від 15 лютого 2023 року № 8−1 «Про затвердження Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові"(зі змінами).

Розмір мінімальної пенсії, по суті, є розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей показник збільшили з 2 093 грн до 2 361 грн.

Окрім того, на 1 березня 2024 року запланована щорічна індексація пенсій.

Як нагадують у Пенсійному фонді, індексація проводиться для цивільних, військових пенсіонерів, чорнобильців, осіб, що отримують страхові виплати та спеціальні пенсії.

«Якщо пенсія призначається вперше в поточному році, або проводиться перерахунок згідно з законодавством, застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 2361 грн», — зазначили у ПФУ.

Максимальна пенсія також зросла, оскільки це десятикратний розмір мінімалки. Тобто йдеться про 23 610 грн.

Мінімальна зарплата та пенсія у 2024 році

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