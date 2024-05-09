ВР підтримала в цілому законопроєкт про надання окремих адміністративних послуг українцям за кордоном — Finance.ua

ВР підтримала в цілому законопроєкт про надання окремих адміністративних послуг українцям за кордоном Сьогодні 14:35 — Казна та Політика

ВР підтримала в цілому законопроєкт про надання окремих адміністративних послуг українцям за кордоном

Рада підтримала у цілому законопроєкт про надання окремих адміністративних послуг українцям. Зокрема, йдеться про видачу паспортів для українців за кордоном.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11 017 , за нього проголосувало 236 народних депутатів.

Зокрема, тут вирішується проблема, щоб ДП «Документ» продовжив далі видавати документи за кордоном.

Про що йдеться

У пояснювальній записці сказано, що законопроєкт має вирішити проблему з видачею паспортів за кордоном.

Нагадаємо, в Україні під час повномасштабної війни запровадили експериментальний проєкт для видачі паспортів за кордоном. Термін його дії закінчується влітку 2024 року.

Рада вирішила закріпити на рівні закону можливість видачі паспортів для українців за кордоном. Цим займається державне підприємство «Документ».

Вводиться адміністративний збір за оформлення паспортів, який йтиме у бюджет України.

Законом продовжує можливість одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі заміну втраченого/викраденого документа чи його обмін).

Законопроект передбачає:

паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років;

термінове оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України здійснюється у строк не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).

Автори вказують, що тільки в країнах ЄС статус тимчасового захисту мають близько 4 млн українців. При цьому однією з основних проблем, з якими стикаються громадяни України за кордоном, є оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон (деякі громадяни переміщувались за кордон з населених пунктів, де велися бойові дії, і окремі їхні документи в багатьох випадках були втрачені, пошкоджені або знищені; у деяких громадян закінчується термін дії паспортних документів, в інших — діти досягли відповідного віку, з якого необхідно оформлювати паспорт тощо).

заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років. Ці документи вони зможуть отримати лише у територіальному органі чи територіальному підрозділі міграційної служби. Раніше Урядгромадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років. Ці документи вони зможуть отримати лише у територіальному органі чи територіальному підрозділі міграційної служби.

Кого не стосується

Ці вимоги не стосуються українських чоловіків (18−60 років), які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.

Тоді в МЗС України додали , що підприємство ДП «Документ», яке виготовляє документи для українців, «не входить до сфери управління МЗС». Постанова Кабміну стосується змін видачі паспортів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП «Документ»: «ДП „Документ“ не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України».

Довідка Finance.ua:

23 квітня 2024 року консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку. Цю інформацію також прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба;

у Міністерстві зовнішніх справ пояснили, чому заборонили надавати консульські послуги українцям за кордоном саме зараз і коли знімуть обмеження.

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