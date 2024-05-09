Рада звільнила Сольського з посади міністра агрополітики — Finance.ua

Рада звільнила Сольського з посади міністра агрополітики Сьогодні 12:13 — Казна та Політика

Верховна Рада звільнила міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського.

За відповідне рішення проголосували 273 народні депутати, повідомив у Telegram заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Парламент звільнив Миколу Сольского з посади міністра аграрної політики. За — 273», — написав він.

У квітні детективи НАБУ викрили схему заволодіння державними землями на Сумщині загальною площею близько 2,5 тис. га та запобігли спробі заволодіння ще близько 3,3 тис. га. За даними САП, до складу злочинної групи, яку очолював колишній голова аграрного комітету Верховної Ради — міністр Микола Сольський, входили топ-посадовці органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів.

Сольський заявив, що події щодо його справи стосуються періоду, коли він був ще адвокатом, а не міністром. За його словами, обставини справи стосуються спору між державними підприємствами та фізичними особами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

25 квітня Сольський подав заяву на відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства. 26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо міністра агрополітики та продовольства Миколи Сольського, призначивши заставу у розмірі 75,7 млн. Того ж дня за Сольського внесли відповідну заставу.

У четвер, 9 травня, стало відомо, що Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід щодо заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича, якого підозрюють у заволодінні землею. Його відправили під варту до 7 липня включно із альтернативною заставою у 20 млн 276 тис. грн.

УНІАН За матеріалами:

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