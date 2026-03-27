День фінансів: ризики девальвації гривні в 2026 році та перспективи залучення іноземних банків до України Сьогодні 17:45

П’ятниця, 27 березня. Що буде з економікою України, якщо війна закінчиться в 2026 році? А якщо в 2027? Аналітики Dragon Capital поділилися своїм макропрогнозом. Зі свого боку експерти ICU розповіли, чи можлива девальвація гривні понад 15% у 2026 році. А Ігор Смілянський заявив, що буде судитися з НБУ за незаконний штраф «Укрпошті».

Ризики девальвації гривні в 2026 році

Аналітики інвесткомпанії ICU зазначають , що від початку року гривня вже девальвувала приблизно на 4%, що суттєво контрастує з мінімальними коливаннями минулого року. Регулятор зацікавлений у збереженні привабливості гривневих активів і забезпеченні стабільності валютного ринку, тому ризики девальвації понад 15% наразі виглядають малореалістичними, повідомили експерти.

Петиція проти ОТП Банку

На сайті Верховної Ради з’явилась петиція із закликом запровадити санкції стосовно OTP Bank Plc. (Угорщина) та АТ «ОТП Банк» (Україна) через роботу дочірньої структури в рф та потенційне обслуговування російських військових. Автор петиції також закликає парламент посилити законодавство щодо іноземних фінансових установ, які продовжують діяльність у росії.

✅ 26 лютого 2026 року Верховна Рада ратифікувала Угоду з Польщею про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні. У березні в Україні також запрацював естонський банк IuteBank. За короткий строк на вітчизняний банківський ринок вийшло одразу два закордонних банки. Питання лише в тому, чи підуть за ними інші іноземні гравці. Що каже про це Національний банк, розповідаємо в новій статті:

Кешбек на пальне

Як розповів міністр економіки Олексій Соболев, програма державного кешбеку на пальне зараз коштує бюджету близько 20 млн грн на день. Соболєв наголосив, що кешбек є адресним і цільовим, а отримані кошти громадяни використовують, зокрема, на оплату комунальних послуг.

Економіка України, якщо війна закінчиться у 2026, або 2027 році

Згідно з базовим сценарієм Dragon Capital, активні бойові дії триватимуть у 2026−2027 роках, включаючи атаки на критичну інфраструктуру, пригнічуючи економічне зростання. Однак високі обсяги зовнішньої допомоги підтримуватимуть економіку та посилять військову спроможність України, зокрема через нарощування виробництва внутрішнього ОПК.

В альтернативному сценарії аналітики компанії припускають, що стійке перемир'я може бути досягнуто в середині 2026 року.

ПДВ для ФОП

Міністр економіки Олексій Соболев розповів , що Україна в межах переговорів із Міжнародним валютним фондом погодила найвищий європейський рівень порогу ПДВ.

🗨️ «Спочатку була пропозиція поріг ставити в 1 млн гривень. Через наші дискусії тепер пропозиція про 4 млн гривень, але загалом наша позиція проста, що необхідно, щоб були рівні правила гри і просте адміністрування для сплати податків, особливо для малого та середнього бізнесу, якому і так важко», — зазначив міністр.

Оподаткування міжнародних посилок

Від скасування пільгового оподаткування міжнародних посилок в Україну вартістю до 150 євро обсяг надходжень в державний бюджет може скласти понад 20 млрд грн на рік. Такі дані випливають з оприлюдненого Міністерством фінансів «великого податкового законопроєкту». Уряд в рамках, зокрема, зобов’язань перед МВФ і з метою збільшення дохідної частини державного бюджету пропонує, серед іншого, скасувати діючу в Україні пільгу зі сплати ПДВ на міжнародні посилки (в Україну) вартістю нижче 150 євро.

IT-вертикаль в ЗСУ

У Силах оборони впроваджують нову роль — IT-фахівців у підрозділах, угрупованнях військ і командуваннях. Їхнім завданням стане забезпечення ефективної роботи цифрових продуктів, їх оперативне впровадження та масштабування відповідно до потреб війська. Для цього Міністерство оборони створює так звану IT-вертикаль — систему фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях управління.

До речі, за даними Djinni, найвищі типові зарплати у 2026 році зафіксовано серед Python-розробників і спеціалістів у сфері Data Science. На рівні middle найвищі типові зарплати отримують спеціалісти з Data Science та DevOps. Серед початкових позицій найвищі зарплати зафіксовано у маркетологів.

Виплати для ВПО

Кабмін вніс зміни до порядку надання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Як пояснили в Пенсійному фонді, було збільшено максимальну кількість періодів виплати допомоги на проживання ВПО із чотирьох шестимісячних періодів до пʼяти. Також відновлено право сімей з дітьми ВПО на допомогу: виплата на дітей надається незалежно від доходу батьків за умови відповідності сімʼї критеріям щодо майнового стану сімʼї, фактичного місця її проживання та навчання дітей.

«Укрпошта» проти НБУ

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив , що штраф, накладений НБУ, є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення «Укрпошта Банку». За його словами, компанія сплатила штраф, але буде відстоювати свою позицію в суді.

Підпис Трампа на доларах

Міністерство фінансів США планує розміщувати підпис президента Дональда Трампа на всіх нових паперових банкнотах. Це стане першим випадком, коли підпис чинного президента з’явиться на доларових банкнотах. Традиційно на американській валюті розміщуються підписи міністра фінансів і казначея США, без участі президента.

Найсильніші паспорти у світі

Європейські країни домінували у списку найвпливовіших паспортів, але в останні роки на вершину піднялися азійські країни. Цього року трійка країн з найвпливовішими паспортами знаходиться в Азії: Японія, Сінгапур та Південна Корея.

