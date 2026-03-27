У ЗСУ створюють IT-вертикаль: відкрито 2000 вакансій

У Силах оборони України впроваджують нову роль — IT-фахівців у підрозділах, угрупованнях військ і командуваннях. Їхнім завданням стане забезпечення ефективної роботи цифрових продуктів, їх оперативне впровадження та масштабування відповідно до потреб війська. Для цього Міністерство оборони України створює так звану IT-вертикаль — систему фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях управління.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Наразі відкрито понад 2000 вакансій у різних підрозділах і органах військового управління. Подати заявку можна на сайті digitalteam.mod.gov.ua.
Долучитися можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні IT-фахівці. Для останніх передбачено вступ до війська через мобілізацію або контракт.

Роль IT-фахівців у підрозділах

«Сучасна війна — не лише про зброю. Це дані та швидкість рішень, які дають технологічну перевагу на полі бою. Саме тому формуємо системну IT-вертикаль. Для цього потрібні люди, які впроваджують цифрові продукти й системи безпосередньо у війську — на всіх рівнях: від батальйонів до командувань», — розповів міністр оборони Михайло Федоров.
Тепер у кожному підрозділі буде свій IT-фахівець, який:
  • розуміє реальні потреби підрозділу;
  • координує впровадження рішень;
  • дає зворотний зв’язок розробникам;
  • ініціює нові зміни.
Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук додала, що IT-вертикаль дасть глибоке розуміння потреб військових та дозволить розвивати цифрові сервіси не «згори вниз», а через постійний живий зв’язок на всіх рівнях.

Кого шукають

До ІТ-вертикалі запрошують на такі позиції:
  • керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);
  • проєктний менеджер (Project Manager);
  • аналітик даних (Data Analyst);
  • бізнес-аналітик (Business Analyst);
  • фахівець із супроводження продукту (Product Support);
  • фахівець із документального супроводження (Technical Writer).
Це ключові ролі, які забезпечують впровадження та розвиток цифрових рішень безпосередньо в підрозділах.

Очікуваний ефект від впровадження

IT-вертикаль на практиці дає:
  • швидкість — рішення з’являються у підрозділах без бюрократичних затримок;
  • ефективність — технології масштабуються там, де вони потрібні;
  • контроль — IT-фахівець на місці збирає потреби та відгуки;
  • ініціативність — фахівці можуть пропонувати власні ініціативи.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Міністерство оборони готує зміни в процесі мобілізації, рішення щодо СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців.
За матеріалами:
Finance.ua
МіноборониЗСУITВакансії
Також за темою
Також за темою
