У ЗСУ створюють IT-вертикаль: відкрито 2000 вакансій
У Силах оборони України впроваджують нову роль — IT-фахівців у підрозділах, угрупованнях військ і командуваннях. Їхнім завданням стане забезпечення ефективної роботи цифрових продуктів, їх оперативне впровадження та масштабування відповідно до потреб війська. Для цього Міністерство оборони України створює так звану IT-вертикаль — систему фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях управління.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Наразі відкрито понад 2000 вакансій у різних підрозділах і органах військового управління. Подати заявку можна на сайті digitalteam.mod.gov.ua.
Долучитися можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні IT-фахівці. Для останніх передбачено вступ до війська через мобілізацію або контракт.
Роль IT-фахівців у підрозділах
«Сучасна війна — не лише про зброю. Це дані та швидкість рішень, які дають технологічну перевагу на полі бою. Саме тому формуємо системну IT-вертикаль. Для цього потрібні люди, які впроваджують цифрові продукти й системи безпосередньо у війську — на всіх рівнях: від батальйонів до командувань», — розповів міністр оборони Михайло Федоров.
Тепер у кожному підрозділі буде свій IT-фахівець, який:
- розуміє реальні потреби підрозділу;
- координує впровадження рішень;
- дає зворотний зв’язок розробникам;
- ініціює нові зміни.
Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук додала, що IT-вертикаль дасть глибоке розуміння потреб військових та дозволить розвивати цифрові сервіси не «згори вниз», а через постійний живий зв’язок на всіх рівнях.
Кого шукають
До ІТ-вертикалі запрошують на такі позиції:
- керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);
- проєктний менеджер (Project Manager);
- аналітик даних (Data Analyst);
- бізнес-аналітик (Business Analyst);
- фахівець із супроводження продукту (Product Support);
- фахівець із документального супроводження (Technical Writer).
Це ключові ролі, які забезпечують впровадження та розвиток цифрових рішень безпосередньо в підрозділах.
Очікуваний ефект від впровадження
IT-вертикаль на практиці дає:
- швидкість — рішення з’являються у підрозділах без бюрократичних затримок;
- ефективність — технології масштабуються там, де вони потрібні;
- контроль — IT-фахівець на місці збирає потреби та відгуки;
- ініціативність — фахівці можуть пропонувати власні ініціативи.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Міністерство оборони готує зміни в процесі мобілізації, рішення щодо СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців.
