У ЗСУ створюють IT-вертикаль: відкрито 2000 вакансій Сьогодні 10:21

У Силах оборони України впроваджують нову роль — IT-фахівців у підрозділах, угрупованнях військ і командуваннях. Їхнім завданням стане забезпечення ефективної роботи цифрових продуктів, їх оперативне впровадження та масштабування відповідно до потреб війська. Для цього Міністерство оборони України створює так звану IT-вертикаль — систему фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях управління.

Наразі відкрито понад 2000 вакансій у різних підрозділах і органах військового управління. Подати заявку можна на сайті digitalteam.mod.gov.ua

Долучитися можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні IT-фахівці. Для останніх передбачено вступ до війська через мобілізацію або контракт.

Роль IT-фахівців у підрозділах

«Сучасна війна — не лише про зброю. Це дані та швидкість рішень, які дають технологічну перевагу на полі бою. Саме тому формуємо системну IT-вертикаль. Для цього потрібні люди, які впроваджують цифрові продукти й системи безпосередньо у війську — на всіх рівнях: від батальйонів до командувань», — розповів міністр оборони Михайло Федоров.

Тепер у кожному підрозділі буде свій IT-фахівець, який:

розуміє реальні потреби підрозділу;

координує впровадження рішень;

дає зворотний зв’язок розробникам;

ініціює нові зміни.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук додала, що IT-вертикаль дасть глибоке розуміння потреб військових та дозволить розвивати цифрові сервіси не «згори вниз», а через постійний живий зв’язок на всіх рівнях.

Кого шукають

До ІТ-вертикалі запрошують на такі позиції:

керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);

проєктний менеджер (Project Manager);

аналітик даних (Data Analyst);

бізнес-аналітик (Business Analyst);

фахівець із супроводження продукту (Product Support);

фахівець із документального супроводження (Technical Writer).

Це ключові ролі, які забезпечують впровадження та розвиток цифрових рішень безпосередньо в підрозділах.

Очікуваний ефект від впровадження

IT-вертикаль на практиці дає:

швидкість — рішення з’являються у підрозділах без бюрократичних затримок;

ефективність — технології масштабуються там, де вони потрібні;

контроль — IT-фахівець на місці збирає потреби та відгуки;

ініціативність — фахівці можуть пропонувати власні ініціативи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.