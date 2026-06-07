Держборг України з початку року скоротився на понад 190 млн євро — Мінфін Сьогодні 07:21 — Казна та Політика

Україна скоротила держборг на 190 млн євро з початку року

З початку 2026 року державний та гарантований державою борг скоротився на понад 190 млн євро. Водночас структура боргового портфеля залишається переважно пільговою та довгостроковою, а частка гарантованого боргу надалі знижується.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Структура держборгу

Гарантований державою борг продовжує скорочуватись: за чотири місяці 2026 року він зменшився з 276,7 до 259,4 млрд грн (до 5,03 млрд євро), гарантований зовнішній борг зменшився на 17,64 млрд грн — до 194,75 млрд грн; гарантований внутрішній борг збільшився на 0,32 млрд грн — до 64,61 млрд грн за рахунок збільшення обсягу портфельних гарантій.

Порівняно з показниками на кінець березня 2026 року обсяг державного та гарантованого державою боргу у гривневому еквіваленті зріс на 112,5 млрд грн.

Водночас порівняно з початком року борг скоротився на 190 млн євро в євровому еквіваленті та на 1,3 млрд дол. США — у доларовому.

Зростання боргу у квітні в гривневому вимірі було зумовлене насамперед ефектом курсової переоцінки зовнішніх зобов’язань.

Станом на 30 квітня 2026 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України склала 9 345,5 млрд грн (181,2 млрд євро або 212,0 млрд дол. США).

Із цієї суми:

державний зовнішній борг — 7 082,42 млрд грн (75,78%), або 137,3 млрд євро (160,66 млрд дол. США);

державний внутрішній борг — 2 003,73 млрд грн (21,44%), або 38,8 млрд євро (45,45 млрд дол. США);

гарантований державою борг — 259,36 млрд грн (2,78%), або 5,0 млрд євро (5,88 млрд дол. США).

У структурі кредиторів державного та гарантованого державою боргу переважають пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 65,8%.

Частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,4%, на зовнішньому ринку — 8,8%, а позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 3,9%.

За даними Мінфіну середньозважена ставка держборгу на кінець квітня знизилась до 4,45% проти 4,51% у січні 2026 року та 4,6% у квітні 2025 року. Середньозважений строк до погашення становив 13,06 року проти 13,39 року в січні 2026 року та 12,1 року в квітні 2025 року.

Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення.

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У валютній структурі державного і гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на євро — 44,6%, далі — долар США (22,5%) і гривня (20,6%). Частки спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют — англійських фунтів стерлінгів, канадських доларів і японських єн — становлять 9,1% та 3,1% відповідно.

У квітні 2026 року Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до державного бюджету 16,3 млрд грн в еквіваленті. Також Міністерство фінансів провело один switch-аукціон на 5,7 млрд грн, що дозволило зменшити короткострокове навантаження на бюджет та оптимізувати структуру внутрішнього боргу.

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