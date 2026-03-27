Скасування податкових пільг на посилки до 150 євро: що думають експерти Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

Від скасування пільгового оподаткування міжнародних посилок в Україну вартістю до 150 євро обсяг надходжень в державний бюджет може скласти понад 20 млрд грн на рік.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман та інші експерти проаналізували оприлюднений Міністерством фінансів так званий «великий податковий законопроєкт», пише delo.ua

Про що йдеться

Уряд в рамках, зокрема, зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом і з метою збільшення дохідної частини державного бюджету пропонує, серед іншого, скасувати діючу в Україні пільгу зі сплати ПДВ на міжнародні посилки (в Україну) вартістю нижче 150 євро.

У пояснювальній записці до законопроєкту Міністерство фінансів не зазначає очікуваний фіскальний ефект від пропонованого нововведення.

Олег Гетман, як представник експертного співтовариства, позитивно оцінює пропоновану урядом норму: «Ми як економісти, як аналітичні центри радили уряду це зробити ще п’ять років тому, бо ця пільга реально шкодить українських виробникам. Це одяг, взуття, косметика, товари для дому, аксесуари, іграшки. Всі ці товари виробляються в Україні у значних кількостях, десятками тисяч підприємств. Конкуренція просто шалена. Надавати пільгу китайцям, викривляти конкуренцією, нищити українських виробників цих товарів — це просто злочин, особливо під час війни. Тому ця пільга має бути прибрана».

Оцінюючи можливі надходження в державний бюджет від скасування податкових пільг на міжнародні посилки, президент ГО «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак говорить про мільярди гривень на рік, але не про десятки мільярдів. Причина проста: частина товаропотоку перелаштується, частина продавців закладе ПДВ у ціну, частина покупців скоротить обсяги замовлень, а частина піде в інші канали. Тому «статична» оцінка 20% від усього масиву дрібного імпорту була б завищенням.

вимагає скасування пільги на імпорт посилок вартістю до 150 євро, яка, на думку учасників ринку, створює нерівні умови конкуренції та спричиняє мільярдні втрати держбюджету. Як зазначалося раніше, український бізнес вимагає скасування пільги на імпорт посилок вартістю до 150 євро, яка, на думку учасників ринку, створює нерівні умови конкуренції та спричиняє мільярдні втрати держбюджету.

Нагадаємо також Finance.ua писав , що Національний банк підтримує впровадження оподаткування посилок з-за кордону вартістю до 150 євро. У Нацбанку також рекомендують додатково оподатковувати некритичний імпорт — електромобілі та предмети розкоші.

За словами представників НБУ, ініціатива голови податкового комітету Данила Гетманцева щодо запровадження податків і мит на міжнародні поштові відправлення може допомогти скоротити відплив валюти з країни. Це має позитивно вплинути на поточний рахунок платіжного балансу. Крім того, збільшення надходжень від податків і мит посилить дохідну частину державного бюджету.

