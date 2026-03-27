Зарплати в ІТ 2026: Python і Data Science серед лідерів Сьогодні 16:06

Найвищі типові зарплати у 2026 році зафіксовано серед Python-розробників і спеціалістів у сфері Data Science.

Про це свідчать дані платформи Djinni.

Зарплати рівня senior

Для фахівців із досвідом понад п’ять років медіанна зарплата в обох категоріях становить близько $5 тис.

Водночас у сегменті Data Science спостерігається значно більший розкид зарплат і менша кількість наймів. Якщо щонайменше половина Python-розробників отримує в діапазоні $4−6 тис., то серед Data Science спеціалістів показники варіюються ширше — приблизно від $3,3 тис. до $6,7 тис.

Зарплати рівня middle

На рівні middle найвищі типові зарплати отримують спеціалісти з Data Science та DevOps із відповідним досвідом.

Їхні доходи можуть перевищувати рівень оплати праці більш досвідчених тестувальників і HR-фахівців.

Зарплати рівня junior

Серед початкових позицій найвищі зарплати зафіксовано у маркетологів рівня junior: $700−1200. Водночас на рівні senior маркетологи перебувають наприкінці рейтингу за рівнем зарплат.

Для більшості інших категорій, зокрема технічних спеціальностей, оплата праці junior-фахівців зазвичай становить $500−800.

Зарплати в ІТ: Python-розробники та Data Science серед лідерів, Джерело Djinni

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що після двох півріч стабільного зростання зарплати в українському геймдеві впали. Медіанна зарплата по індустрії впала на $100 і нині становить $2300. Ще протягом минулого року ринок демонстрував позитивну динаміку — за 12 місяців медіана зросла на $400. Однак останні дані свідчать про корекцію.

Дані Dou свідчать , що найвищі медіанні зарплати в українській ІТ-індустрії отримують керівники технічних команд.

Найвищі медіанні компенсації зафіксовано у категоріях:

Tech Leadership (CTO, Head, Director of Engineering, Technical Director) — $6325;

General Leadership (CEO, Founder, COO) — $4000;

IT Consultant — $3850;

Product Design — $3000.

У сфері дизайну медіанні зарплати становлять:

UI/UX Design — $1730;

Graphic/Motion Design — $1570.

Серед інших спеціалізацій:

юридичні фахівці — $2700;

Finance/Accounting — $2000;

Marketing — $2000;

Tech Writing — $2000;

HR — $1940;

Sales/BizDev — $1850;

Brand/PR/Content — $1700;

Recruitment та Learning & Development — $1600−1650.

