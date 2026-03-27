Зарплати в ІТ 2026: Python і Data Science серед лідерів
Найвищі типові зарплати у 2026 році зафіксовано серед Python-розробників і спеціалістів у сфері Data Science.
Про це свідчать дані платформи Djinni.
Зарплати рівня senior
Для фахівців із досвідом понад п’ять років медіанна зарплата в обох категоріях становить близько $5 тис.
Водночас у сегменті Data Science спостерігається значно більший розкид зарплат і менша кількість наймів. Якщо щонайменше половина Python-розробників отримує в діапазоні $4−6 тис., то серед Data Science спеціалістів показники варіюються ширше — приблизно від $3,3 тис. до $6,7 тис.
Зарплати рівня middle
На рівні middle найвищі типові зарплати отримують спеціалісти з Data Science та DevOps із відповідним досвідом.
Їхні доходи можуть перевищувати рівень оплати праці більш досвідчених тестувальників і HR-фахівців.
Зарплати рівня junior
Серед початкових позицій найвищі зарплати зафіксовано у маркетологів рівня junior: $700−1200. Водночас на рівні senior маркетологи перебувають наприкінці рейтингу за рівнем зарплат.
Для більшості інших категорій, зокрема технічних спеціальностей, оплата праці junior-фахівців зазвичай становить $500−800.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що після двох півріч стабільного зростання зарплати в українському геймдеві впали. Медіанна зарплата по індустрії впала на $100 і нині становить $2300. Ще протягом минулого року ринок демонстрував позитивну динаміку — за 12 місяців медіана зросла на $400. Однак останні дані свідчать про корекцію.
Дані Dou свідчать, що найвищі медіанні зарплати в українській ІТ-індустрії отримують керівники технічних команд.
Найвищі медіанні компенсації зафіксовано у категоріях:
- Tech Leadership (CTO, Head, Director of Engineering, Technical Director) — $6325;
- General Leadership (CEO, Founder, COO) — $4000;
- IT Consultant — $3850;
- Product Design — $3000.
У сфері дизайну медіанні зарплати становлять:
- UI/UX Design — $1730;
- Graphic/Motion Design — $1570.
Серед інших спеціалізацій:
- юридичні фахівці — $2700;
- Finance/Accounting — $2000;
- Marketing — $2000;
- Tech Writing — $2000;
- HR — $1940;
- Sales/BizDev — $1850;
- Brand/PR/Content — $1700;
- Recruitment та Learning & Development — $1600−1650.
Також за темою
Скільки коштує житло на заході України
5 ознак вакансії-примари: як їх розпізнати і не втратити час
Чому з квітня у Польщі знизяться пенсії
Кадровий голод в Україні — ринок праці входить у кризу нового типу
ПФУ розповів про нові правила виплат для ВПО: що змінилося