Зарплати в ІТ 2026: Python і Data Science серед лідерів

Найвищі типові зарплати у 2026 році зафіксовано серед Python-розробників і спеціалістів у сфері Data Science.
Про це свідчать дані платформи Djinni.

Зарплати рівня senior

Для фахівців із досвідом понад п’ять років медіанна зарплата в обох категоріях становить близько $5 тис.
Водночас у сегменті Data Science спостерігається значно більший розкид зарплат і менша кількість наймів. Якщо щонайменше половина Python-розробників отримує в діапазоні $4−6 тис., то серед Data Science спеціалістів показники варіюються ширше — приблизно від $3,3 тис. до $6,7 тис.

Зарплати рівня middle

На рівні middle найвищі типові зарплати отримують спеціалісти з Data Science та DevOps із відповідним досвідом.
Їхні доходи можуть перевищувати рівень оплати праці більш досвідчених тестувальників і HR-фахівців.

Зарплати рівня junior

Серед початкових позицій найвищі зарплати зафіксовано у маркетологів рівня junior: $700−1200. Водночас на рівні senior маркетологи перебувають наприкінці рейтингу за рівнем зарплат.
Для більшості інших категорій, зокрема технічних спеціальностей, оплата праці junior-фахівців зазвичай становить $500−800.
Джерело Djinni
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що після двох півріч стабільного зростання зарплати в українському геймдеві впали. Медіанна зарплата по індустрії впала на $100 і нині становить $2300. Ще протягом минулого року ринок демонстрував позитивну динаміку — за 12 місяців медіана зросла на $400. Однак останні дані свідчать про корекцію.
Дані Dou свідчать, що найвищі медіанні зарплати в українській ІТ-індустрії отримують керівники технічних команд.
Найвищі медіанні компенсації зафіксовано у категоріях:
  • Tech Leadership (CTO, Head, Director of Engineering, Technical Director) — $6325;
  • General Leadership (CEO, Founder, COO) — $4000;
  • IT Consultant — $3850;
  • Product Design — $3000.
У сфері дизайну медіанні зарплати становлять:
  • UI/UX Design — $1730;
  • Graphic/Motion Design — $1570.
Серед інших спеціалізацій:
  • юридичні фахівці — $2700;
  • Finance/Accounting — $2000;
  • Marketing — $2000;
  • Tech Writing — $2000;
  • HR — $1940;
  • Sales/BizDev — $1850;
  • Brand/PR/Content — $1700;
  • Recruitment та Learning & Development — $1600−1650.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ITЗарплата
