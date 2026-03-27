На сайті Верховної Ради з’явилася петиція про запровадження санкцій щодо ОТП Банку Сьогодні 13:17

На сайті Верховної Ради опублікували петицію про ініціювання санкцій стосовно OTP Bank Plc. (Угорщина) та АТ «ОТП Банк» (Україна).

Автор петиції зазначає, що OTP Bank Plc (Угорщина) є єдиним акціонером АТ «ОТП Банк» (Україна) та контролює АО «ОТП Банк» (москва), що здійснює діяльність на території рф.

«Повномасштабна збройна агресія рф проти України триває понад чотири роки. За таких умов особливого значення набуває питання належного реагування держави на діяльність іноземних компаній, які продовжують здійснювати діяльність на території рф», — сказано в петиції.

Автор вказує на повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції України: «Як стало відомо зі ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим. Зазначається, що росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, а також їхні сім’ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками. При цьому банки посилаються на закон рф від 7 жовтня 2022 року № 377-ФЗ, фактично визнаючи так звані Донецьку та Луганську «народні республіки».

З огляду на наведене, підлягають перевірці обставини, які можуть свідчити про те, що АО «ОТП Банк» (москва) здійснює на території рф таку діяльність:

продовжує фінансову діяльність у рф;

здійснює операції в валюті рф;

обслуговує банківську систему рф;

створює пільгові умови для військовослужбовців рф;

сплачує податки до бюджету рф.

Що просить автор петиції

У зв’язку з цим автор петиції Георгій Юрін просить Верховну Раду України:

1. Розглянути в порядку здійснення парламентського контролю питання щодо можливої діяльності OTP Bank Plc (Угорщина) через дочірню банківську установу АО «ОТП Банк» (москва) на території рф та ініціювати звернення до компетентних органів України щодо перевірки діяльності АТ «ОТП Банк» (Україна) на предмет можливої наявності зв’язків із АО «ОТП Банк» (москва).

2. У разі встановлення за результатами розгляду цієї петиції та в межах здійснення парламентського контролю обставин та/або фактів, що потребують реагування, ініціювати перед компетентними державними органами розгляд питання щодо застосування передбачених законом обмежувальних заходів (санкцій) стосовно OTP Bank Plc (Угорщина), а в разі встановлення визначених законом підстав, щодо АТ «ОТП Банк» (Україна) та/або пов’язаних осіб.

3. Розглянути питання щодо вдосконалення законодавства України у сфері реагування на діяльність іноземних фінансових установ, пов’язану із продовженням ними діяльності на території рф.

Finanace.ua звернувся за коментарем до ОТП Банку.

