У скільки обходиться бюджету кешбек на пальне на день — відповідь Мінекономіки

Казна та Політика
171
Програма державного кешбеку на пальне зараз коштує бюджету близько 20 млн грн на день
Програма державного кешбеку на пальне зараз коштує бюджету близько 20 млн грн на день.
Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев у Верховній Раді, передає Економічна правда.
За його словами, програмою користуються насамперед ті люди, які справді потребують допомоги.
Соболєв наголосив, що кешбек є адресним і цільовим, а отримані кошти громадяни використовують, зокрема, на оплату комунальних послуг.
Крім того, міністр також зазначив, що кешбек на пальне можна використовувати і в ситуаціях, коли пальне купують для генераторів.

Що відомо про кешбек на пальне

Раніше ми повідомляли, що уряд запустив кешбек на пальне для українців. Розмір компенсації становить:
  • 15% кешбеку на дизельне пальне;
  • 10% — на бензин;
  • 5% — на автогаз.
Програма діятиме до 1 травня на тих автозаправних станціях, які приєднаються до ініціативи.
За оцінками Міністерства економіки, загальний обсяг фінансування цієї програми становитиме близько 3 млрд грн. Кошти перерозподілятимуть у межах бюджету міністерства.
Максимальна сума кешбеку становить до 1000 грн на людину на місяць. Для тих, хто вже користується «Національним кешбеком», компенсація нараховуватиметься автоматично під час оплати карткою.
За матеріалами:
Економічна Правда
АЗСПальне
