У скільки обходиться бюджету кешбек на пальне на день — відповідь Мінекономіки

Програма державного кешбеку на пальне зараз коштує бюджету близько 20 млн грн на день.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев у Верховній Раді, передає Економічна правда.

За його словами, програмою користуються насамперед ті люди, які справді потребують допомоги.

Соболєв наголосив, що кешбек є адресним і цільовим, а отримані кошти громадяни використовують, зокрема, на оплату комунальних послуг.

Крім того, міністр також зазначив, що кешбек на пальне можна використовувати і в ситуаціях, коли пальне купують для генераторів.

Що відомо про кешбек на пальне

Раніше ми повідомляли , що уряд запустив кешбек на пальне для українців. Розмір компенсації становить:

15% кешбеку на дизельне пальне;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Програма діятиме до 1 травня на тих автозаправних станціях, які приєднаються до ініціативи.

За оцінками Міністерства економіки, загальний обсяг фінансування цієї програми становитиме близько 3 млрд грн. Кошти перерозподілятимуть у межах бюджету міністерства.

Максимальна сума кешбеку становить до 1000 грн на людину на місяць. Для тих, хто вже користується «Національним кешбеком», компенсація нараховуватиметься автоматично під час оплати карткою.

