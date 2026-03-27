Найсильніші паспорти у світі в 2026 році (інфографіка) Сьогодні 10:00 — Світ

Європейські країни домінували у списку найвпливовіших паспортів, але в останні роки на вершину піднялися азійські країни. Цього року трійка країн з найвпливовішими паспортами знаходиться в Азії: Японія, Сінгапур та Південна Корея.

Про це йдеться в рейтингу Rankingroyals.

Нагадаємо, що найсильніший паспорт — той, який надає безвізовий або візовий доступ після прибуття до більшої кількості країн світу.

Рейтинг визначається кількістю країн, які пропонують безвізові або візові подорожі після прибуття. Індекс складається зі 199 різних паспортів та 227 різних напрямків для подорожей. Він оновлюється кожні три місяці.

Які найсильніші паспорти у світі

Нижче наведено деякі з найпотужніших паспортів у світі.

1 Японія (193)

Японський паспорт є найсильнішим паспортом у світі. Його визнають найсильнішим паспортом у світі вже 5 рік поспіль. Японський паспорт вважається одним з найсильніших завдяки позитивним відносинам країни з іншими країнами, її добропорядним громадянам, які дотримуються імміграційного законодавства та не створюють труднощів, а також його позитивному економічному впливу.

Власники японських паспортів можуть подорожувати до різноманітних бажаних місць практично на кожному континенті, таких як Європейський Союз, Північна, Південна та Центральна Америка, Велика Британія, країни Перської затоки, Африка та Близький Схід, серед інших.

Японія також відома тим, що має один з найефективніших у світі процесів подання заявки на отримання та поновлення паспорта, із системою, яка забезпечує просте подання заявок та швидкі періоди обробки.

1 Сінгапур (193)

Сінгапурський паспорт є найпотужнішим паспортом у світі, оскільки він має добрі дипломатичні відносини з багатьма країнами, сильну економіку, шанований та визнаний паспорт, низький рівень корупції, ефективну систему та хороший уряд. Крім того, Сінгапур — молода країна, тому вона має лише невеликий культурний багаж.

2 Південна Корея (192)

Південнокорейський паспорт посідає друге місце серед найсильніших паспортів у світі. Він дозволяє вам подорожувати до 193 країн без візи.

Південнокорейський паспорт є сильним завдяки багатьом речам, таким як добрі дипломатичні зв’язки, сильна економіка, належна державна політика та співпраця з іншими країнами. Південна Корея має міцні дипломатичні зв’язки з багатьма країнами світу. Вона також має сильну економіку та громадян з високими доходами, політику взаємного скасування віз та активну роль у міжнародних групах та договорах.

Громадяни з південнокорейськими паспортами можуть подорожувати до таких країн, як Бразилія, Європейський Союз, Велика Британія, ОАЕ та Сполучені Штати, без візи або отримати візу після прибуття.

3 Німеччина (191)

Німецький паспорт є третім за потужністю у світі. Він дозволяє безвізовий в’їзд до 191 країни.

Дуже високий показник мобільності робить його одним із найбажаніших паспортів у світі. Крім того, Німеччина відома своєю стабільною економікою та високоякісними товарами й послугами. Як наслідок, багато країн вважають громадян Німеччини менш схильними до перевищення терміну перебування після візи або становлять загрозу безпеці, що полегшує їм отримання безвізового або візового в’їзду після прибуття.

3 Іспанія (191)

Іспанський паспорт є третім за силою, оскільки він дозволяє в’їжджати до багатьох країн без візи або з візою після прибуття. Згідно з індексом паспортів Henley за 2022 рік, іспанський паспорт посідає четверте місце і може бути використаний для в’їзду до 191 країни без візи.

Міцні економічні та культурні зв’язки між Іспанією та багатьма іншими країнами полегшили подорожі для її мешканців. Крім того, іспанською мовою розмовляють у всьому світі, що дозволяє іспанцям легко подорожувати до іспаномовних країн, не турбуючись про нездатність розмовляти цією мовою.

Такі країни, як Бразилія, Японія, Велика Британія, ОАЕ та США, дозволяють власникам іспанських паспортів в’їжджати без візи або видають їм візи після прибуття. Це робить пересування світом майже миттєвим.

6 Португалія (188)

Португальський паспорт є шостим за силою паспортом у світі. Він надає право безвізового в’їзду до 189 країн. Власники португальських паспортів мають безвізовий доступ до Бразилії, Японії, Великої Британії, Тайваню, Об’єднаних Арабських Еміратів, Сполучених Штатів та всього Європейського Союзу, що дозволяє майже миттєво здійснювати міжнародні подорожі.

6 Велика Британія (188)

Британський паспорт є шостим за силою у світі. Тривала історія політичної стабільності Сполученого Королівства та членство в міжнародних організаціях, таких як Організація Об’єднаних Націй, також сприяє захопленню країною в усьому світі. Крім того, країна підписала угоди про безвізовий режим подорожей з багатьма іншими країнами.

Британський паспорт надає право на безвізовий або візовий в’їзд після прибуття до десятків країн, включаючи Бразилію, Японію, Перу, Тайвань, Об’єднані Арабські Емірати, Сполучені Штати та весь Європейський Союз. Але є близько 40 країн, куди громадянам Великої Британії потрібна віза для відвідування.

7 Сполучені Штати (187)

Паспорт Сполучених Штатів є сьомим за потужністю у світі. Власники американських паспортів мають безвізовий доступ та доступ з візою після прибуття до таких країн, як Бразилія, Японія, Перу, Тайвань, Об’єднані Арабські Емірати, Канада та весь Європейський Союз, що дозволяє майже миттєво подорожувати за кордон.

Однак власники паспортів США повинні отримати візу для в’їзду приблизно до 41 країни, включаючи росію, Китай та Іран.

Finance.ua писав , що українці у Великій Британії, Канаді та США найближчим часом зможуть отримувати закордонні паспорти, оформлені в посольствах і консульствах України, через мережу сервісних центрів VFS Global. Громадяни, які оформлюють паспорти в дипломатичних установах України у Великій Британії, Канаді та США, зможуть обрати отримання документа в одному з 35 сервісних центрів VFS Global.

