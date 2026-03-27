Україна досягла нового рівня порогу ПДВ у переговорах з МВФ Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Україна узгодила з МВФ новий поріг ПДВ для бізнесу

Україна в межах переговорів із Міжнародним валютним фондом погодила найвищий європейський рівень порогу ПДВ. Головна задача — рівні правила гри для усіх підприємців.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час виступу у Верховній Раді, передає РБК-Україна.

Рівні правила гри

«Щодо наших планів і як ми спілкуємось і з ФОПами, з малими підприємцями. Наша задача проста. Для всіх мають бути рівні правила гри. Це всі підтримують. Там потрібно прибрати схему діяльності, до якої білий бізнес, малий бізнес, чесний не має ніякого відношення», — сказав Соболев.

Водночас, за його словами, ці механізми, які прибирають цю схемну діяльність, не мають ніяк ускладнити життя малому бізнесу. Тобто додаткове адміністрування не можна на них додавати.

«Ми активно спілкувалися з МВФ. І ви пам’ятаєте, що спочатку була пропозиція поріг ставити в 1 млн гривень. Через наші дискусії тепер пропозиція про 4 млн гривень, але загалом наша позиція проста, що необхідно, щоб були рівні правила гри і просте адміністрування для сплати податків, особливо для малого та середнього бізнесу, якому і так важко», — зазначив міністр.

Позиція Мінфіну

Міністр фінансів України Сергій Марченко підтвердив, що це питання дійсно лежить в площині вирівнювання правового поля діяльності всього бізнесу в Україні.

«І правильно зазначив міністр економіки, що ми в процесі перемовин досягли найвищого європейського рівня порогу ПДВ. Це треба відзначити. Далі ми максимально спрощуємо всі процедури реєстрації податкових накладних, які будуть автоматично», — додав він.

За словами міністра, Україна йде й на інші кроки, які дозволятимуть малому бізнесу мінімізувати адміністративні витрати і створити умови, коли їм буде вигідно працювати як платником ПДВ.

«Тому що, якщо ви розумієте природу ПДВ, і якщо ви працюєте з неплатниками ПДВ, то з вами ніхто не хоче працювати. Не вигідно просто платникам ПДВ працювати з неплатниками ПДВ. Тому ми створюємо умови, за яких малий бізнес отримає додаткові можливості», — пояснив Марченко.

Що передбачає податковий законопроєкт

У лютому Міжнародний валютний фонд скасував попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору.

Водночас, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що всі податкові і митні зміни, які виведені з категорії prior actions, стануть структурними маяками, які треба буде виконати для наступного перегляду програми.

Для цього законопроекти про цифрові платформи, оподаткування посилок, продовження дії 5% військового збору, а також введення ПДВ для ФОПів, об’єднають в один великий законопроект (Beautiful Tax Bill).

Стосовно ПДВ для ФОПів, досягнуто домовленості, що стеля для його застосування буде збільшена з 1 до 4 млн гривень. Таким чином він торкнеться вже не 660 тисяч представників малого бізнесу, а 257 тисяч.

Минулого тижня Міністерство фінансів України опублікувало так званий великий" податковий законопроєкт".

У пояснювальній записці зазначається, що прийняття законопроєкту дозволить залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі приблизно 60 млрд гривень в розрахунку на рік та запобігти втратам надходжень військового збору після припинення або скасування воєнного стану.

