Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

ПФУ розповів про нові правила виплат для ВПО: що змінилося

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку надання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Що змінюється

Збільшено максимальну кількість періодів виплати допомоги на проживання ВПО із чотирьох шестимісячних періодів до пʼяти.

Також відновлено право сімей з дітьми ВПО на допомогу: виплата на дітей надається незалежно від доходу батьків за умови відповідності сімʼї критеріям щодо майнового стану сімʼї, фактичного місця її проживання та навчання дітей.

Строк, з якого призначається виплата на дітей:

якщо заяву до територіального органу Пенсійного фонду України буде подано до 1 травня 2026 року, то виплату буде призначено з 1 лютого 2026 року ;

; у разі звернення за виплатою після 1 травня 2026 року, її призначать з місяця звернення.

Крім того, оновлено правила призначення виплат для пенсіонерів та сімей, у складі яких є непрацездатні особи. Так, особи, яким допомогу припинено через перевищення середньомісячного сукупного доходу сімʼї (на одного члена сімʼї чотири розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги), можуть повторно подати документи на виплату з урахуванням зміненого розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року цей показник становить 10 380 грн (2 595 грн x 4).

Строк, з якого призначається виплата:

якщо заяву до територіального органу Пенсійного фонду України буде подано до 1 травня 2026 року, то виплату буде призначено з 1 січня 2026 року ;

; у разі звернення за виплатою після 1 травня 2026 року, її призначать з місяця звернення.

Які документи необхідні

Для призначення допомоги подається заява з такими документами:

документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про народження (для дітей до 14 років);

документи, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна чи піклувальника (за потреби);

письмова згода у довільній формі від інших членів сім’ї щодо виплати допомоги уповноваженій особі;

інші документи, які можуть впливати на призначення та розмір виплати.

Як подати заяву

Заяву на отримання допомоги можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України одним із таких способів:

особисто в сервісному центрі;

через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради;

через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

поштою на адресу відповідного органу;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Про запуск цієї можливості повідомлять додатково.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд розширює підтримку для внутрішньо переміщених осіб. Тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну підтримку ще на півроку довше. Незалежно від доходу родини, виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року, якщо заява подана до 1 травня 2026 року.

