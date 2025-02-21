День фінансів: робота МВФ в Україні, новий інструмент для інвестування, дві нові послуги в «Дії» — Finance.ua

День фінансів: робота МВФ в Україні, новий інструмент для інвестування, дві нові послуги в «Дії» Сьогодні 17:33

У п’ятницю, 21 лютого, у новому матеріалі Finance.ua розповідає про те, як обрати правильний криптообмінник. Надамо детальну інформацію, які чинники можуть впливати.

МВФ про роботу місії в Україні. Місії Міжнародного валютного фонду в Україні доводиться працювати в складних обставинах та вкрай динамічному контексті. Про це Місії Міжнародного валютного фонду в Україні доводиться працювати в складних обставинах та вкрай динамічному контексті. Про це заявив керівник місії Гевін Грей, повідомляєпресслужба НБУ. За даними пресслужби, Грей заявив, що спираючись на успішну практику проходження шостого перегляду програми, МВФ сподівається на ефективні рішення та успішний результат сьомого перегляду.

У «Дії» запускають нові послуги для ветеранів та їхніх родин. У застосунку «Дія» з’явилися дві нові послуги для отримання статусу інвалідності внаслідок війни та статусу члена сім’ї загиблого захисника. Оформлення У застосунку «Дія» з’явилися дві нові послуги для отримання статусу інвалідності внаслідок війни та статусу члена сім’ї загиблого захисника. Оформлення документів тепер доступне онлайн без додаткових бюрократичних процедур.

НКЦПФР створює новий інструмент для інвестування. Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки.

Інвестиція на 20 млн доларів: у Житомирі влада хоче відновити аеропорт.

Також стало відомо, які доходи та збитки українських авіакомпаній під час повномасштабної війни.

Середня сума зняття готівки в банкоматах. У 2024 році середня сума операції зі зняття готівки в банкоматах зросла на 19%, до 5 034 грн. Про це У 2024 році середня сума операції зі зняття готівки в банкоматах зросла на 19%, до 5 034 грн. Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ за лютий.

Куди українці переказували кошти. У 2024 році платіжні системи активно використовувалися як для У 2024 році платіжні системи активно використовувалися як для переказів коштів всередині України, так і для отримання грошових переказів з-за кордону. Середня сума одного переказу по Україні у 2024 році становила 1231 грн (у 2023 році — 862 грн).

Чи зможе Нацбанк втримати гривню? Огляд та прогноз валютного ринкуексперта Олексія Козирєва. Огляд та прогноз валютного ринку в новому відео від нашого

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Як зросли ціни на житло в Україні. Як повідомили в Державній службі статистики, індекс цін на житло в Україні за підсумками 2024 року сягнув 112,7%. Такі дані повідомила Державна служба статистики (Держстат) — Як повідомили в Державній службі статистики, індекс цін на житло в Україні за підсумками 2024 року сягнув 112,7%. Такі дані повідомила Державна служба статистики (Держстат) — дивіться інфографіку.

Колекторам заборонять взаємодіяти з ветеранами. Колекторам і кредитодавцям хочуть заборонити взаємодіяти з ветеранами війни та членами їх сімей. Така Колекторам і кредитодавцям хочуть заборонити взаємодіяти з ветеранами війни та членами їх сімей. Така норма вже діє щодо чинних військовослужбовців, натомість її пропонують поширити і на ветеранів.

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Чи прагне молодь займати керівні посади. Сьогодні все більше молодих спеціалістів Сьогодні все більше молодих спеціалістів відмовляються від традиційних кар’єрних щаблів, хоча раніше професійне зростання означало поступовий перехід від виконання завдань до керування командами.

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