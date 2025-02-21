63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74% вважають його патріотом — опитування (опитування) Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74% вважають його патріотом — опитування (опитування)

Підтримка Володимира Зеленського дещо зросла порівняно з попереднім опитуванням. У грудні 2024 року — січні 2025 року 63% українців повністю або скоріше схвалювали його діяльність як президента.

Про це повідомляє в даних опитування проєкт ОнухIBIF (за фінансування Британської академії).

За даними опитування 26,1% повністю схвалювали діяльність президента, 36,9% - скоріше схвалювали. Зовсім не схвалювали — 14,4%, Скоріше не схвалювали — 18,3%.

Як зазначаються соціологи, показник схвалення близький до показника довіри (trust), але вони не є повністю тотожними (наприклад, можна схвалювати діяльність людини, але не довіряти їй).

Також ці показники (і схвалення, і довіри) відрізняються від електорального рейтингу, коли людина має зі списку обирати, за кого буде голосувати. У випадку голосування люди застосовують інакші критерії оцінювання і це відображає інше ставлення.

«Зараз багато хто маніпулює даними і видає рівень схвалення / довіри як електоральні рейтинги, що робити некоректно», — йдеться в повідомленні.

До початку війни у лютому 2022 року схвалювали діяльність Зеленського 33%. У липні 2022 року показник зріс до 78% та тримався на цьому рівні до вересня 2023 року. Після цього він впав до 56% в травні 2024 року, але знову зріс до 63% в грудні — січні 2025 року.

Також команда проєкту Онух IBIF запитала українців про якості, якими володіє президент Зеленський.

74% опитаних сказали, що вважають його патріотом України, 73% вважають, що він розумна та обізнана людина, 60% вважають його чесним і гідним довіри, а 65% вважають його сильним лідером.

Економічна Правда За матеріалами:

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