63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74% вважають його патріотом — опитування (опитування) — Finance.ua
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63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74% вважають його патріотом — опитування (опитування)

Казна та Політика
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63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74% вважають його патріотом — опитування (опитування)
63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74% вважають його патріотом — опитування (опитування)
Підтримка Володимира Зеленського дещо зросла порівняно з попереднім опитуванням. У грудні 2024 року — січні 2025 року 63% українців повністю або скоріше схвалювали його діяльність як президента.
Про це повідомляє в даних опитування проєкт ОнухIBIF (за фінансування Британської академії).
За даними опитування 26,1% повністю схвалювали діяльність президента, 36,9% - скоріше схвалювали. Зовсім не схвалювали — 14,4%, Скоріше не схвалювали — 18,3%.
63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74% вважають його патріотом — опитування (опитування)
Як зазначаються соціологи, показник схвалення близький до показника довіри (trust), але вони не є повністю тотожними (наприклад, можна схвалювати діяльність людини, але не довіряти їй).
Також ці показники (і схвалення, і довіри) відрізняються від електорального рейтингу, коли людина має зі списку обирати, за кого буде голосувати. У випадку голосування люди застосовують інакші критерії оцінювання і це відображає інше ставлення.
«Зараз багато хто маніпулює даними і видає рівень схвалення / довіри як електоральні рейтинги, що робити некоректно», — йдеться в повідомленні.
До початку війни у лютому 2022 року схвалювали діяльність Зеленського 33%. У липні 2022 року показник зріс до 78% та тримався на цьому рівні до вересня 2023 року. Після цього він впав до 56% в травні 2024 року, але знову зріс до 63% в грудні — січні 2025 року.
63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74% вважають його патріотом — опитування (опитування)
Також команда проєкту Онух IBIF запитала українців про якості, якими володіє президент Зеленський.
74% опитаних сказали, що вважають його патріотом України, 73% вважають, що він розумна та обізнана людина, 60% вважають його чесним і гідним довіри, а 65% вважають його сильним лідером.
63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74% вважають його патріотом — опитування (опитування)
За матеріалами:
Економічна Правда
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