Інвестиція на 20 млн доларів: у Житомирі влада хоче відновити аеропорт — Finance.ua

Інвестиція на 20 млн доларів: у Житомирі влада хоче відновити аеропорт Сьогодні 07:05

Інвестиція на 20 млн доларів: у Житомирі влада хоче відновити аеропорт

Місцева влада на Житомирщині розглядає можливість відновити і запустити після війни міжнародний аеропорт «Житомир», який не використовувався у період з 1990−2014 років.

Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Навіщо це?

Це дозволить створити альтернативу міжнародним аеропортам «Бориспіль» та «Жуляни», а також запропонувати вигідні умови лоукост — авіакомпаніям завдяки його дисконтним ставкам і зборам та скороченням льотного часу.

За її словами, авіакомпанії вже неодноразово заявляли про свою готовність зайти в Україну після завершення війни. Аеропорт в Житомирі також можна в перспективі розглядати як один із центрів, де здійснюватимуться вантажні перевезення. При цьому, інвестиції у його запуск становлять близько 20 млн доларів, але місцева влада бачить можливість залучити ці кошти з кількох джерел.

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Житомирщина нещодавно представила програму комплексного відновлення, яка охоплює всі сфери життєдіяльності регіону, аналіз її переваг, а також перелік кроків, необхідних для того, щоб їх якнайкраще реалізувати при відбудові за принципом «Будуй краще, ніж було». Відновлення аеропорту «Житомир» місцева влада бачить як один з пріоритетних напрямків реалізації транспортного потенціалу Житомирської області.

Про аеропорт

Аеропорт «Житомир» імені Сергія Корольова заснований в 1937 році. В період з 1990 до 2014 років аеропорт не використовувався, хоча він має всю необхідну інфраструктуру для того, щоб обслуговувати авіаперевезення. Одна з основних причин, чому аеропорт не використовувався до війни, був незадовільний стан її зльотно-посадкової смуги тощо. Тому органи місцевого самоврядування Житомирської області, пояснила Шуляк, мають детальний план як і щодо неї, так і загалом по ремонту і модернізації аеропорту.

«ОМС у програмі комплексного відновлення прописали всі необхідні кроки — подовження і розширення злітно-посадкової смуги, установку необхідного обладнання у самому аеропорті, ремонт перону та передангарної території, добудову ангарів, побудову вантажного терміналу, відкриття міжнародного пункту пропуску, внутрішні ремонтні роботи та облаштування існуючого готелю тощо», — зазначила Олена Шуляк.

Переваги відновлення Житомирського аеропорту

Вона додала, що місцева влада наводить дуже чіткі аргументи на користь відновлення аеропорту. Так, найбільш перспективним напрямом розвитку його пасажирського та вантажного сегментів є створення альтернативи міжнародним аеропортам «Бориспіль» та «Жуляни».

Найголовнішою перевагою аеропорту «Житомир» в контексті пасажирських перевезень є його невелика віддаленість від столиці України — міста Київ. Це єдиний в Україні приватний аеропорт, що дозволяє йому уникати державного регулювання цін на аеропортові збори і таким чином пропонувати вигідні пропозиції авіакомпаніям.

«Бюджетні авіакомпанії, переконана місцева влада, зможуть зупинити свій вибір на користь аеропорту „Житомир“ завдяки його дисконтним ставкам і зборам та скороченням льотного часу. Знижки на авіаційні послуги, які будуть пропонуватися для авіакомпаній, посприяють формуванню більш низької собівартості польотів через аеропорт „Житомир“ і відповідно забезпечать перевагу за ціною квитків для пасажирів. Безкоштовне перевезення пасажирів від станції метро „Житомирська“ може стати значною перевагою в боротьбі за споживача. Введення в експлуатацію аеропорту Житомир дозволить скоротити відстань, яку потрібно подолати жителям обласних центрів до найближчого аеропорту», — додала Олена Шуляк.

Міжнародний аеропорт «Житомир» також можна в перспективі розглядати як один із центрів, де здійснюватимуться вантажні перевезення. Він має велику перевагу як майбутній центр вантажних авіаперевезень завдяки місцерозташуванню поруч з магістраллю Е40 (Київ-Львів), наявності поруч дешевих складів. Після введення в експлуатацію Міжнародний аеропорт «Житомир» зможе приймати повітряні судна типу Airbus320, що дає можливість обслуговувати більше ніж 300 тис. осіб в рік і 5 тис. тон вантажів.

«Крім цього, аеропорт „Житомир“ має забезпечити конкурентну перевагу української продукції на світових ринках. Це в свою чергу вимагає підвищення ефективності послуг, покращення логістики, розвитку логістичних центрів та терміналів для мультимодальних перевезень, зменшення та перегляд логістичних витрат і тарифів, адміністративних бар’єрів», — пояснила Шуляк.

Де брати гроші на відновлення

За її словами, загальна вартість необхідних інвестицій у цей проєкт становить 20 млн доларів, але перелік можливих джерел фінансування, які передбачила місцева влада, досить широкий. Це можуть бути:

кошти, що виділятимуться в рамках програми Ukraine Facility;

допомога, інвестиції, пільгові кредити США;

двостороння допомога на рівні країн у формі грантів, кредитних гарантій, кредитів тощо;

допомога Світового та Європейського банку реконструкції та розвитку;

допомога Міжнародного валютного фонду (МВФ);

структурні фонди ЄС через спеціальні процедури;

Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури;

приватні інвестиції, інвестиції вітчизняного та міжнародного бізнесу.

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