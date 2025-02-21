83% більше, ніж у 2023: куди українці переказували кошти та скільки (інфографіка) — Finance.ua

83% більше, ніж у 2023: куди українці переказували кошти та скільки (інфографіка) Сьогодні 16:40 — Валюта

83% більше, ніж у 2023: куди українці переказували кошти та скільки (інфографіка)

У 2024 році платіжні системи активно використовувалися як для переказів коштів всередині України, так і для отримання грошових переказів з-за кордону.

Про це пише НБУ.

У 2024 році в Україні діяли 24 платіжні системи «переказ коштів», з яких 15 створено резидентами та 9 нерезидентами (чотири системи зі США, три з Великої Британії, по одній із Грузії та Канади).

Минулого року сума внутрішніх переказів, здійснених через платіжні системи «transfer Funds», становила 1 336,58 млрд грн (33,2 млрд дол. США в еквіваленті). Це на 83% більше, ніж у 2023 році.

Перекази по Україні

Середня сума одного переказу по Україні у 2024 році становила 1231 грн (у 2023 році — 862 грн).

Лідером за обсягом переказів всередині України стала платіжна система «PrivatMoney» (56,97% усіх внутрішніх переказів).

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Трансфери поза Україною

Майже $2,5 млрд перераховано в Україну за 2024 рік за допомогою платіжних систем «переказ коштів» (створених як резидентами, так і нерезидентами). Сполучені Штати знаходяться в еквіваленті. Це на 4,6% менше, ніж у 2023 році.

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Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну торік становила 267 доларів. США (у 2023 році — 256 доларів США).

Найбільше коштів в Україну минулого року надійшло:

зі США (19,39%),

Ізраїлю (16,80%),

Німеччини (10,80%),

Італії (10,21%)

Великої Британії (9,41%).

Лідерами за обсягом переказів в Україні стали три платіжні системи «переказ коштів»:

Western Union (платна організація — резидент США) — 37,58% всіх переказів;

MoneyGram (платіжна організація — резидент США) -19,20% від усіх переказів;

RIA (платіжна організація — резидент США) — 18,33% від усіх переказів.

Цінним є те, що саме через канал платіжних систем «переказ коштів» у 2024 році тривала виплата гуманітарної допомоги українцям від низки міжнародних організацій.

Традиційно через платіжні системи «переказу коштів» у попередні роки, до повномасштабного вторгнення, надходила приблизно чверть обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну.

У 2024 році ця тенденція збереглася.

Загалом у 2024 році, за попередніми даними, в Україну з усього світу надійшло близько 9,6 млрд доларів. Сполучені Штати є еквівалентом, включаючи переказ через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) і неофіційні (шляхом переказу грошей з рук в руки).

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