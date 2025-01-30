До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися нові фінустанови — Finance.ua

До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися нові фінустанови Сьогодні 09:16 — Фінтех і Картки

До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися нові фінустанови

Меморандум про обмеження переказів із картки на картку між фізичними особами продовжують підписувати банки. З моменту запровадження ініціативи до меморандуму долучилися 44 банки та 2 платіжні системи.

Про це повідомляє Асоціація українських банків.

«Активне приєднання банків України до Меморандуму свідчить про посилення взаємодії фінансових установ для створення безпечного середовища для клієнтів, що є важливою складовою розвитку фінансового сектору в Україні. Зростання кількості підписантів Меморандуму також відображає загальну тенденцію до адаптації українських банків і фінансових установ до міжнародних стандартів прозорості та надійності фінансових послуг», — сказано в повідомленні.

до меморандуму приєдналися 46 фінансових установ: Загалом, ПриватБанк , Ощадбанк, Універсалбанк (monobank), Сенс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Укрексімбанк, Укргазбанк, OTP Банк, Кредобанк, Банк «Південний», Правекс Банк, КристалБанк, Банк «Глобус», МТБ Банк, Радабанк, Ідея Банк, Альтбанк, Банк Альянс, Європейський Промисловий Банк, Банк Кліринговий дім, Полікомбанк, Банк Траст-Капітал, Український банк реконструкції та розвитку, Оксі Банк, Перший Інвестиційний Банк, Агропросперіс Банк, ПроКредит Банк, Комінбанк, Банк «Український капітал», Скай Банк, Акцент-Банк, Банк Восток, Банк Кредит Дніпро, Акордбанк, Акціонерне товариство «Вест Файненс Енд Кредит Банк», Таскомбанк, Кредит Європа Банк, Банк Грант, Банк ¾, Мотор-Банк, Асвіо Банк, РВС Банк, ІндустріалБанк, NovaPay, товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕВО» (RozetkaPay).

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Нагадаємо, з 1 лютого 2025 року в Україні банки почнуть встановлювати обмеження на перекази за реквізитами IBAN для клієнтів без документально підтвердженого доходу.

Для клієнтів, які потрапили до групи «високого ризику», планується встановити ліміт на вихідні перекази в сумі до 50 тис. грн на місяць:

з 1 лютого 2025 року — у сумі до 150 тис. грн на місяць;

з 1 червня 2025 року — у сумі до 100 тис. грн на місяць.

Ліміти не стосуватимуться клієнтів, доходи яких підтверджені, наприклад, тих, хто отримує зарплату на банківські картки , та волонтерів.

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