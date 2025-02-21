Середня сума зняття готівки в банкоматах у 2024 році зросла на 19% — Finance.ua
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Середня сума зняття готівки в банкоматах у 2024 році зросла на 19%

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Середня сума зняття готівки в банкоматах у 2024 році зросла на 19%
Середня сума зняття готівки в банкоматах у 2024 році зросла на 19%
У 2024 році середня сума операції зі зняття готівки в банкоматах зросла на 19%, до 5 034 грн.
Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ за лютий.
Зазначається, що у власній мережі банкоматів банку-емітента картки користувачі знімають в середньому 5 358 грн. У банкоматах інших банків-резидентів — 3 879 грн.
Натомість за кордоном величина одного зняття майже вдвічі більша, ніж в Україні — 8791 грн.
У четвертому кварталі кількість активних платіжних карток суттєво збільшилася в усіх груп банків — до 58,7 тисячі. Найбільше зростання відбулося в Приватбанку й приватних банках.
Середня сума зняття готівки в банкоматах у 2024 році зросла на 19%
Кількість банкоматів за рік скоротилася з 29,1 до 29 тисяч. Натомість мережа платіжних терміналів і далі зростала. Загалом за 2024 рік учасники ринку збільшили мережу на 53,6 тис. терміналів, до 523 тисяч.
Середня сума зняття готівки в банкоматах у 2024 році зросла на 19%
Кількість платежів картками в магазинах за рік збільшилася на 18%. За обсягами таких платежів темпи приросту в Україні зберігаються, а за кордоном уповільнюються.
Середня сума зняття готівки в банкоматах у 2024 році зросла на 19%

Довідка Finance.ua:

  • Як повідомляв НБУ, минулого року рівень підроблення національної валюти дещо зріс порівняно з дуже низькими показниками 2022−2023 років. За підсумками 2024 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот (у 2021 році — 7,1).
  • Найчастіше з обігу вилучалися банкноти двох номіналів: 500 грн (78% від загальної кількості вилучених підробок) та 200 грн (18%). Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 4%.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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