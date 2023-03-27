День фінансів: рішення Кабміну щодо тарифів на світло, відновлення ще однієї онлайн-послуги для водіїв, нова програма для безробітних — Finance.ua

День фінансів: рішення Кабміну щодо тарифів на світло, відновлення ще однієї онлайн-послуги для водіїв, нова програма для безробітних Сьогодні 17:50

Понеділок, 27 березня. Уряд залишив тарифи на електроенергію без змін, а Нацбанк відмовився від емісії коштів для фінансування державних видатків.

Підвищення тарифів на електроенергію поки не буде. , що тарифи на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться на нинішньому рівні щонайменше до 1 травня 2023 року. Уряд ухвалив рішення , що тарифи на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться на нинішньому рівні щонайменше до 1 травня 2023 року.

Держборг України скоротився. За даними Мінфіну , станом на 28 лютого державний та гарантований державою борг України становив 4 242,16 млрд гривень або 116,01 млрд доларів. Протягом лютого 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 21,62 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 0,59 млрд дол. США.

Країни G7 відтермінували погашення боргів України до 2027 року.

Індивідуальні номерні знаки через е-кабінет водія. В Електронному кабінеті водія знову стала доступною послуга замовлення індивідуальних номерних знаків. Тривалість виготовлення комплекту знаків — до 30 днів з дня відправлення макету на виробництво. Тому отримання індивідуальних номерних знаків автовласником може бути орієнтовно через понад місяць. Скільки це коштуватиме — В Електронному кабінеті водія знову стала доступною послуга замовлення індивідуальних номерних знаків. Тривалість виготовлення комплекту знаків — до 30 днів з дня відправлення макету на виробництво. Тому отримання індивідуальних номерних знаків автовласником може бути орієнтовно через понад місяць. Скільки це коштуватиме — розповідаємо тут

Кінець «небезпечного» друкування грошей. Національний банк більше не вдаватиметься до друкування грошей для фінансування державних видатків. Як Національний банк більше не вдаватиметься до друкування грошей для фінансування державних видатків. Як розповів глава Нацбанку Андрій Пишний , друкування НБУ мільярдів гривень спричинило величезні ризики для макрофінансової стабільності країни. «Це був швидкий засіб, але дуже небезпечний», — сказав Пишний.

До речі, Нацбанк анулював ліцензії страхових компаній «Інгосстрах» і «Провідна».

Вклади зросли на 14 млрд грн. у банках-учасниках Фонду гарантування склала 1 055,4 млрд грн, що на 14,1 млрд грн перевищує показник станом на 1 лютого п.р. (1 041,3 млрд грн). Додамо, що українці, розміщуючи свої гроші у банках, Сума вкладів українців у банках-учасниках Фонду гарантування склала 1 055,4 млрд грн, що на 14,1 млрд грн перевищує показник станом на 1 лютого п.р. (1 041,3 млрд грн). Додамо, що українці, розміщуючи свої гроші у банках, можуть допомогти економіці

Ринок новобудов столиці на «паузі». Через війну в Києві Через війну в Києві більша частина новобудов заморожені . Будівельні роботи ведуться лише на деяких об’єктах по місту. Інвестори, які вклали кошти в новобудови, б’ють на сполох, адже будинки, де вони мали придбати житло, повинні були ввести в експлуатацію до кінця 2021 року, але цього не сталося. На сайті електронних петицій Київради вже опубліковані декілька звернень інвесторів недобудованого житла.

Питання власного житла хвилює багатьох. Можна чекати на допомогу від держави, взяти кредит, збирати гроші десятками років. Водночас є більш дієвий та швидший варіант — інвестувати свої гроші та отримати необхідну суму. Для тих, хто розглядає варіант саме з інвестиціями Finance.ua та Академія Мінфін підготували невеличкий тест. Він обов’язково допоможе дізнатися більше про інвестиційні інструменти, які можуть посприяти на шляху до мрії про свої квадратні метри:

«Гроші ходять за людиною». Уряд затвердив Уряд затвердив порядок професійної підготовки , перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, який має стимулювати надання безробітним не тільки нових навичок, а й нового місця проживання. Новий порядок передбачає здійснення професійного навчання безробітних за принципом «гроші ходять за людиною». Безробітні зможуть самостійно обирати заклад освіти для проходження професійного навчання.

58,5 мільйона на дрони-камікадзе. солі «Міць. Українська кам’яна» вдалось зібрати понад 58,5 млн грн. Це дасть змогу придбати українській розвідці близько 2200 дронів-камікадзе. У межах продажу спеціальної партії солі «Міць. Українська кам’яна» вдалось зібрати понад 58,5 млн грн. Це дасть змогу придбати українській розвідці близько 2200 дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що 31 березня відбудеться церемонія нагородження переможців найповажнішої та найпрестижнішої премії на фінансовому ринку — FinAwards — 2023! Це єдине місце, де щороку збирається весь фінансовий ринок України, тому не пропустіть цю неймовірну подію! Придбайте квитки вже сьогодні і станьте частиною історії фінансового ринку України.

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