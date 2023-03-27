Мінфін заявив про скорочення держборгу України — Finance.ua

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Мінфін заявив про скорочення держборгу України

Казна та Політика
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Мінфін заявив про скорочення держборгу України
Мінфін заявив про скорочення держборгу України
Станом на 28 лютого державний та гарантований державою борг України становив 4 242,16 млрд гривень або 116,01 млрд доларів.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів за понеділок, 27 березня.
Як зазначається, державний та гарантований державою зовнішній борг склав 2 738,27 млрд грн (64,55% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 74,88 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 503,89 млрд грн (35,45%) або 41,13 млрд дол. США.
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Державний борг України становив 3 882,90 млрд грн (91,53 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 106,18 млрд дол. США:
  • державний зовнішній борг становив 2 450,45 млрд грн (57,76% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 67,01 млрд дол. США;
  • державний внутрішній борг становив 1 432,45 млрд грн (33,77% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 39,17 млрд дол. США.
Гарантований державою борг України становив 359,26 млрд грн (8,47%) або 9,82 млрд дол. США, в тому числі:
  • гарантований державою зовнішній борг— 287,82 млрд грн (6,78%) або 7,87 млрд дол. США;
  • гарантований державою внутрішній борг — 71,44 млрд грн (1,68%) або 1,95 млрд дол. США.
Протягом лютого 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 21,62 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 0,59 млрд дол. США.
У лютому Україна не отримувала значних кредитів. А дефіцит держбюджету здебільшого фінансувався за рахунок грантів. За даними НБУ, на валютні рахунки уряду в лютому надійшло близько 2,4 млрд доларів. З цієї суми 2,1 млрд доларів отримано від Світового банку, у тому числі 1,2 млрд доларів — від США (через трастовий фонд Світового банку); 330 млн доларів — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Нагадаємо, за підсумками січня 2023 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України зріс більш ніж на $5 млрд і перевищив $116 млрд.
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Раніше було оприлюднено календар виплати боргів України цього року. Загалом країна має виплатити понад 13 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

  • з моменту повномасштабного вторгнення члени НАТО надали безпрецедентну фінансову підтримку Україні, надавши близько 120 мільярдів доларів (4,56 трлн грн) військової, гуманітарної та фінансової допомоги у 2022 році;
  • Сполучені Штати Америки планують продовжувати масштабну гуманітарну й бюджетну підтримку України в умовах її протистояння у війні, розв’язаній росією, та розраховують передати українській стороні $7,4 мільярда допомоги до вересня;
  • з моменту повномасштабного російського вторгнення США надали Україні понад 14 млрд доларів фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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