США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярда — Finance.ua
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США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярда

Казна та Політика
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США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярда
США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярда
Сполучені Штати Америки планують продовжувати масштабну гуманітарну й бюджетну підтримку України в умовах її протистояння у війні, розв’язаній росією, та розраховують передати українській стороні $7,4 мільярда допомоги до вересня.
Про це заявила під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд.
«Сполучені Штати після вторгнення (рф. — Ред.) надали майже $2 мільярди гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже $15,5 мільярдів прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові $7,4 мільярда до вересня», — зауважила представниця США.
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У цьому зв’язку вона закликала решту міжнародної спільноти продовжувати докладати зусиль для підтримки українців.
Томас-Грінфілд нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити $3,9 мільярда для агентств і неурядових організацій для забезпечення гуманітарною допомогою людей в Україні, а також $1,7 мільярда для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.
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Однак, підкреслила представниця США, необхідно йти далі.
«Просто фінансування недостатньо. Члени Ради Безпеки мають надалі наполягати на безперешкодному гуманітарному доступі на всій території Україні, як минулого місяця це зробила 141 держава-член», — наголосила глава місії США при ООН.
Вона також підкреслила необхідність припинити атаки рф по цивільному населенню й критичній інфраструктурі України, які, в тому числі, перешкоджають доставці гуманітарної допомоги в тимчасово окуповані регіони України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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