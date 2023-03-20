США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярда — Finance.ua

США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярда Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярда

Сполучені Штати Америки планують продовжувати масштабну гуманітарну й бюджетну підтримку України в умовах її протистояння у війні, розв’язаній росією, та розраховують передати українській стороні $7,4 мільярда допомоги до вересня.

Про це заявила під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд.

«Сполучені Штати після вторгнення (рф. — Ред.) надали майже $2 мільярди гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже $15,5 мільярдів прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові $7,4 мільярда до вересня», — зауважила представниця США.

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У цьому зв’язку вона закликала решту міжнародної спільноти продовжувати докладати зусиль для підтримки українців.

Томас-Грінфілд нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити $3,9 мільярда для агентств і неурядових організацій для забезпечення гуманітарною допомогою людей в Україні, а також $1,7 мільярда для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.

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Однак, підкреслила представниця США, необхідно йти далі.

«Просто фінансування недостатньо. Члени Ради Безпеки мають надалі наполягати на безперешкодному гуманітарному доступі на всій території Україні, як минулого місяця це зробила 141 держава-член», — наголосила глава місії США при ООН.

Вона також підкреслила необхідність припинити атаки рф по цивільному населенню й критичній інфраструктурі України, які, в тому числі, перешкоджають доставці гуманітарної допомоги в тимчасово окуповані регіони України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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