У США ще на рік продовжили термін перебування для українців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США ще на рік продовжили термін перебування для українців

Особисті фінанси
105
У США ще на рік продовжили термін перебування для українців
У США ще на рік продовжили термін перебування для українців
У громадян України, які рік тому втекли від війни, завершується строк тимчасового прихистку в США. Тим часом адміністрація Байдена дозволила біженцям залишатися в Сполучених Штатах довше.
Про це пише Associated Press.
Міністерство національної безпеки США продовжило ще на рік термін перебування громадян України, які прибули на територію країни після 24 лютого 2022 року. Відтак, це рішення спрощує для українців умови перебування в Америці.

Українці можуть залишатися у США ще впродовж року

Нове рішення стосується насамперед тих громадян України та їхніх найближчих родичів, які прибули у США до старту програми допомоги «Єднання для України». Річ у тому, що ці мігранти отримали тоді річний дозвіл на гуманітарне перебування. Таких налічується близько 20 тисяч осіб.
Читайте також
Тим часом біженці, які в’їхали на територію Сполучених Штатів в рамках програми «Єднання для України», отримали посвідку на перебування в країні на 2 роки.
Тож впродовж наступного місяця Міністерство нацбезпеки США розглядатиме справи українців, які відповідають умовам, починаючи з тих, хто прибув найраніше.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.