У США ще на рік продовжили термін перебування для українців — Finance.ua

У США ще на рік продовжили термін перебування для українців Сьогодні 15:14 — Особисті фінанси

У США ще на рік продовжили термін перебування для українців

У громадян України, які рік тому втекли від війни, завершується строк тимчасового прихистку в США. Тим часом адміністрація Байдена дозволила біженцям залишатися в Сполучених Штатах довше.

Про це пише Associated Press

Міністерство національної безпеки США продовжило ще на рік термін перебування громадян України, які прибули на територію країни після 24 лютого 2022 року. Відтак, це рішення спрощує для українців умови перебування в Америці.

Українці можуть залишатися у США ще впродовж року

Нове рішення стосується насамперед тих громадян України та їхніх найближчих родичів, які прибули у США до старту програми допомоги «Єднання для України». Річ у тому, що ці мігранти отримали тоді річний дозвіл на гуманітарне перебування. Таких налічується близько 20 тисяч осіб.

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Тим часом біженці, які в’їхали на територію Сполучених Штатів в рамках програми «Єднання для України», отримали посвідку на перебування в країні на 2 роки.

Тож впродовж наступного місяця Міністерство нацбезпеки США розглядатиме справи українців, які відповідають умовам, починаючи з тих, хто прибув найраніше.

Телеканал 24 За матеріалами:

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