Скільки мільярдів бюджетної підтримки Україні вже спрямували США - відповідь Мінфіну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки мільярдів бюджетної підтримки Україні вже спрямували США - відповідь Мінфіну

Казна та Політика
25
Скільки мільярдів бюджетної підтримки Україні вже спрямували США - відповідь Мінфіну
Скільки мільярдів бюджетної підтримки Україні вже спрямували США - відповідь Мінфіну
З моменту повномасштабного російського вторгнення США надали Україні понад 14 млрд доларів фінансової допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
«З початку повномасштабного вторгнення, Сполучені Штати надали Україні понад 14 млрд доларів США фінансової допомоги», — йдеться в повідомленні.
Читайте також
У Мінфіні зазначають, що використання коштів проходить перевірку в Україні, а також інституціями, які надають допомогу. Моніторинг використання фінансування від США здійснюється Світовим банком, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Deloitte Consulting LLP.
«Для того щоб і надалі залучати фінансову допомогу, яка нам необхідна для подолання економічних наслідків війни, ми маємо демонструвати світу досягнення у боротьбі з корупцією», — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Читайте також
Він зазначив, що проблема з корупцією в Україні не зникла, тому слід розширювати інструменти для її подолання.
«Щоб зберегти підтримку від урядів країн та платників податків країн-партнерів, ми маємо доводити справами, що ми надійні союзники і можемо ефективно використовувати залучені кошти», — зазначив Марченко.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що загальна вартість наданої Україні допомоги від союзників за час повномасштабної війни становить близько 150 мільярдів євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.