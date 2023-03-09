Скільки мільярдів бюджетної підтримки Україні вже спрямували США - відповідь Мінфіну — Finance.ua

Скільки мільярдів бюджетної підтримки Україні вже спрямували США - відповідь Мінфіну Сьогодні 19:05 — Казна та Політика

Скільки мільярдів бюджетної підтримки Україні вже спрямували США - відповідь Мінфіну

З моменту повномасштабного російського вторгнення США надали Україні понад 14 млрд доларів фінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«З початку повномасштабного вторгнення, Сполучені Штати надали Україні понад 14 млрд доларів США фінансової допомоги», — йдеться в повідомленні.

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У Мінфіні зазначають, що використання коштів проходить перевірку в Україні, а також інституціями, які надають допомогу. Моніторинг використання фінансування від США здійснюється Світовим банком, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Deloitte Consulting LLP.

«Для того щоб і надалі залучати фінансову допомогу, яка нам необхідна для подолання економічних наслідків війни, ми маємо демонструвати світу досягнення у боротьбі з корупцією», — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Він зазначив, що проблема з корупцією в Україні не зникла, тому слід розширювати інструменти для її подолання.

«Щоб зберегти підтримку від урядів країн та платників податків країн-партнерів, ми маємо доводити справами, що ми надійні союзники і можемо ефективно використовувати залучені кошти», — зазначив Марченко.

Нагадаємо, Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив , що загальна вартість наданої Україні допомоги від союзників за час повномасштабної війни становить близько 150 мільярдів євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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