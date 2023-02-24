Країни G-7 виділять $39 мільярдів на фінансову допомогу Україні у 2023 році — Finance.ua
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Країни G-7 виділять $39 мільярдів на фінансову допомогу Україні у 2023 році

Казна та Політика
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Країни G-7 виділять $39 мільярдів на фінансову допомогу Україні у 2023 році
Країни G-7 виділять $39 мільярдів на фінансову допомогу Україні у 2023 році
Міністри фінансів «Великої сімки» ще раз засудили війну росії в Україні і зобов’язалися збільшити фінансову підтримку України.
Міністри фінансів G-7 збільшили бюджет до 39 мільярдів доларів і підтвердили свою «непохитну підтримку України», назвавши російську агресію незаконною, невиправданою і неспровокованою, пише Bloomberg.
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«Ми знову підкреслюємо нашу спільну прихильність скоординованим економічним заходам у відповідь на агресивну війну росії», — заявив Шунічі Судзукі, міністр фінансів Японії і голова G-7 в цьому році.
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«Наші санкції значно підірвали здатність росії вести незаконну війну», — додав він.
Зустріч G-7 відбулася в Бангалорі, де в п’ятницю і суботу зустрічаються міністри фінансів і керуючі центральними банками G-20. Менша група розвинених країн об’єдналася навколо України, очікуючи, що послання G-20 можуть бути пом’якшені.
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Міністри фінансів G-7 також обговорили перспективи світової економіки на тлі швидкого підвищення процентних ставок для стримування інфляції. Вони також підтвердили свої зобов’язання щодо обмінного курсу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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