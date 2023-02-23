Які країни найбільше допомагають українській армії — Finance.ua

Які країни найбільше допомагають українській армії Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

У період з 24 січня 2022 року до 15 січня 2023 року найбільшу військову допомогу Україні надіслали США. Лише у грудні 2022 року американці виділили на підтримку нашої країни 37 мільярдів євро.

Нагадуємо, що у липні лідером серед обіцяної військової допомоги в Україні були також США. У той період вони пообіцяли 23,78 мільярда євро. Більшість цієї допомоги мала надійти грошима.

За розрахунками Kiel Institute, загальна військова допомога від США на 15 січня 2023 становить 44,3 мільярда євро. Водночас від європейських організацій — лише 3,10 мільярда євро.

Однак, якщо врахувати лише фінансову допомогу, то європейські організації направили Україні, за офіційними даними, понад 30 мільярдів євро, що на 5 мільярдів більше за США.

Допомога від країн Європи

У Європі найбільшу військову допомогу Україні пообіцяла Велика Британія. Наразі ця сума становить близько 5 мільярдів євро. Не відстають від неї Польща та Німеччина, які пообіцяли та частково спрямували допомогу на 2,43 мільярда євро та 2,36 мільярда євро відповідно.

Довідка Finance.ua:

Україна отримає 35 років для погашення кредитів, які надає Європейський Союз. Відсотки допоможуть виплатити партнерам. Про це повідомила заступник міністра фінансів України Ольга Зикова. За її словами, розподіл того, як потім віддавати кредити, «цілком рівномірний».

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.