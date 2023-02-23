Сколько лет Украина будет погашать кредиты ЕС: в Минфине назвали сроки — Finance.ua

Сколько лет Украина будет погашать кредиты ЕС: в Минфине назвали сроки Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Сколько лет Украина будет погашать кредиты ЕС: в Минфине назвали сроки

Украина получит 35 лет для погашения кредитов, предоставляемых Европейским Союзом. Проценты помогут выплатить партнеры.

Об этом сообщила заместитель Министра финансов Украины Ольга Зыкова.

По ее словам, распределение того, как потом отдавать кредиты, «совершенно равномерно».

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Партнеры понимают, что мы работаем не только над принципом предсказуемости и ритмичности поступления средств, но и над тем, что мы должны работать на принципе достаточности сил украинской стороны над восстановлением страны после победы в войне. Потому, скажем, сторона ЕС предоставляет такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры. Это один из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны", — отметила Зыкова.

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Она напомнила, что в этом году Украина ожидает поступления как грантовых средств, так и кредитных, и работает над тем, чтобы иметь похожее соотношение, как в прошлом году.

«Сейчас у нас есть подтвержденный комитмент в размере около 10 млрд долларов, который будет предоставляться Украине в течение этого года именно в грантовой форме», — уточнила замглавы Минфина.

Справка Finance.ua:

в 2022 году Европейский Союз выделил Украине 9,5 млрд евро в виде кредитов и грантов. Эти деньги были предназначены для укрепления стабильности и удовлетворения неотложных потребностей в финансировании;

кроме того, Евросоюз должен предоставить макрофинансовую помощь Украине в 2023 году на общую сумму 18 млрд евро. Первая часть помощи была перечислена Киеву в январе, а следующий транш ожидается уже в марте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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