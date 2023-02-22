МВФ направит значительный кредит для Украины — Finance.ua

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МВФ направит значительный кредит для Украины

Казна и Политика
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МВФ направит значительный кредит для Украины
МВФ направит значительный кредит для Украины
Международный валютный фонд готов предоставить значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы.
«Основываясь на работе украинской власти, мы уверены, что наша поддержка может быть значительной», — сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после визита в Киев 20 февраля, пишет Bloomberg.
Георгиева высоко оценила усилия Украины по трансформации своей экономики, сократившейся более чем на 30% в 2022 году, когда российские войска вторглись в страну.
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Украина получила $2,7 млрд помощи в рамках инструмента быстрого финансирования во время войны. Хотя МВФ обычно не предоставляет полноценные кредитные программы для стран, вовлеченных в военный конфликт, он может сделать исключение, учитывая масштаб войны и ее значение для мира.
Чтобы содействовать полноценному соглашению, Киев и МВФ уже сотрудничают в соглашении о безналичном мониторинге, которое рассматривается как предпосылка для многомиллиардной кредитной программы.
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«Вы бы увидели, что мы очень быстро продвигаемся в новой программе, потому что у нас есть надежная основа для нее благодаря программе мониторинга правления, которую мы только что завершили», — сказала Георгиева.
Последний обзор МВФ подтвердил прогресс Украины, но не предоставил никаких потенциальных подробностей новой программы помощи. Однако Георгиева намекнула, что это будет долгосрочное обязательство.
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«Мы, безусловно, говорим о более длительной продолжительности (действии программы, — ред.), потому что очевидно, что украинские политические вызовы не исчезнут в ближайшее время», — подчеркнула директор МВФ.
Корпоративное управление и борьба с коррупцией будут основной частью программы, сказала Георгиева, добавив, что укрепление институтов требует дальнейшего усовершенствования.
«Украина может добиться прогресса в борьбе с коррупцией, потому что люди не будут терпеть, когда деньги разворовывают и разворовывают, когда падают бомбы. Я не слышала ни попытки приукрасить проблему, ни отсутствия желания работать с нами», — отметила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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