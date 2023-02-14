В МВФ назвали сумму для поддержки работы экономики Украины — Finance.ua

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В МВФ назвали сумму для поддержки работы экономики Украины

Казна и Политика
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В МВФ назвали сумму для поддержки работы экономики Украины
В МВФ назвали сумму для поддержки работы экономики Украины
Украинской экономике для функционирования в 2023 году нужно от 40 до 48 млрд долларов финансовой поддержки.
Об этом сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на всемирном правительственном саммите в Дубае.
Фонд работает над программой по поддержке правительства Украины, большую часть денег предоставят США и Европейский Союз.
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«Украине нужно от 40 до 48 млрд долларов внешней финансовой поддержки в этом году, чтобы страна могла функционировать», — отметила Георгиева.
Украинские власти, по ее мнению, успешно преодолевают кризис в экономике — пенсии и зарплаты в государственном секторе платятся, инфляция находится ниже 30%, а в других государствах в условиях войны она иногда достигала до 100%.
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«Я восхищена украинскими властями. Мы часто проводим встречи онлайн и слышим сирены. Мы прерываем встречу, чтобы люди перешли в безопасное место, и продолжаем далее», — сказала Георгиева.

Миссия МВФ возобновила работу в Украине

С 13 февраля в Украине заработала миссия МВФ во главе с Гэвином Греем. Организация обсудит выполнение требований мониторинговой программы, одобренной в конце 2022 года. Срок действия программы — 4 месяца.
СМИ писали, что новую кредитную программу на 14-16 млрд долларов МВФ может согласовать до конца марта. В первый год Украине могут предоставить 5-7 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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