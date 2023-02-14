НБУ выполнил условия Мониторинговой программы МВФ — Finance.ua

НБУ выполнил условия Мониторинговой программы МВФ Вчера 11:16 — Казна и Политика

НБУ выполнил условия Мониторинговой программы МВФ

Нацбанк выполнил условия Мониторинговой программы Международного валютного фонда и готов обсуждать параметры новой программы, предусматривающей финансирование.

Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный в Фейсбуке

«Национальный банк имеет сильные позиции, мы выполнили все обязательства, предусмотренные программой. Успешный пересмотр Мониторинговой программы станет мостиком для перехода к новой программе, которая будет предусматривать финансирование», — заявил Пышный.

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Он добавил, что озвучил этот месседж во время состоявшихся накануне разговоров с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой и с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Гитой Гопинат.

«Мы готовы к реформам, готовы уже воплощать долгосрочные планы, имеем достаточный экспертный ресурс, внутренний фундамент ответственности за свою работу перед государством, перед народом Украины», — подчеркнул глава НБУ.

Напомним, исполнительный совет МВФ 20 декабря 2022 года одобрил Мониторинговую программу для Украины, которая будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки.

Мониторинговая программа не предусматривает предоставление финансирования, в то же время ее утверждение будет способствовать привлечению финансирования от других международных доноров в 2023 году.

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем 13 февраля начала дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру мониторинговой программы.

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Укрінформ По материалам:

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