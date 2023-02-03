Страны Запада подталкивают МВФ предоставить Украине кредит на $14-16 млрд, — FT 03.02.2023, 15:28 — Казна и Политика

Страны Запада подталкивают МВФ предоставить Украине кредит на $14-16 млрд, — FT

Западные страны-партнеры Украины подталкивают Международный валютный фонд (МВФ) быстрее доработать планы многомиллиардной кредитной программы. Ожидается, что представители Фонда встретятся с украинскими чиновниками уже в середине февраля для ее обсуждения.

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечалось, доработать планы кредитной программы хотят до весны. Хотя ЕС выделил Украине 18 миллиардов евро в рамках пакета, согласованного между странами-членами в декабре, для покрытия дефицита госбюджета Украины, блок и другие крупные партнеры Киева хотят, чтобы международные кредиторы активизировали усилия по дальнейшей поддержке.

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Как заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, ожидается, что другие международные доноры, включая других из G7 и международные финансовые институты, покроют оставшиеся потребности в финансировании.

«Представители фонда планируют встретиться с украинскими официальными лицами в Варшаве в середине февраля, чтобы продолжить обсуждение кредита на сумму от 14 до 16 миллиардов долларов», — пишет FT.

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Ранее агентство Bloomberg писало, что в случае одобрения 3-4-летняя программа общей стоимостью от 14 до 16 млрд долларов будет предусматривать выплату от 5 до 7 млрд долларов в течение первого года.

По информации агентства, если план не получит поддержки со стороны достаточного количества стран-членов МВФ, Фонд может поддержать Украину программой Rapid Financing Instrument на 1,3 млрд долларов. Однако, по мнению экспертов, стране, вероятно, понадобится еще около 8 млрд долларов для восстановления критической инфраструктуры, поврежденной российскими ракетными атаками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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