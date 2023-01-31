МВФ улучшил прогноз для мировой экономики, несмотря на влияние войны рф против Украины — Finance.ua

МВФ улучшил прогноз для мировой экономики, несмотря на влияние войны рф против Украины Сегодня 10:46 — Мир

МВФ улучшил прогноз для мировой экономики, несмотря на влияние войны рф против Украины

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мировой экономики. По историческим меркам рост остается слабым, поскольку борьба с инфляцией и война россии в Украине сдерживают активность.

Об этом говорится в обновленном обзоре World Economic Outlook за январь 2023 года.

При этом перспективы не столь мрачны, как в октябрьском прогнозе, и могут быть поворотным моментом, отмечается в прогнозе.

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Прогноз роста ВВП на 2023 год улучшен с 2,7 до 2,9%. В 2022 году ожидается рост на 3,4% (октябрьский прогноз — 3,2%). В 2024 году мировая экономика вырастет на 3,1%. Исторический средний показатель (2000–1919 годы) составляет рост на 3,8%.

«Экономический рост оказался на удивление устойчивым в третьем квартале прошлого года благодаря сильным рынкам труда, устойчивому потреблению домохозяйств и бизнес-инвестициям, а также лучшей, чем ожидалось, адаптации к энергетическому кризису в Европе», — отмечают в МВФ.

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При этом общая инфляция в настоящее время снижается в большинстве стран, даже несмотря на то, что базовая инфляция, исключающая более волатильные цены на энергоносители и продукты питания, еще не достигла пика во многих странах.

Ожидается, что глобальная инфляция снизится с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023 году и 4,3% в 2024 году, что все еще превышает допандемийный (2017-2019 годы) уровень, составлявший примерно 3,5 %.

Кроме того, внезапное открытие Китая будет способствовать быстрому возобновлению активности.

«И глобальные финансовые условия улучшились, поскольку инфляционное давление стало снижаться. Это, а также ослабление доллара США по сравнению с его ноябрьским максимумом, принесли небольшое облегчение странам с формирующимся рынком и развивающимся странам», — прогнозируют в МВФ.

«Эскалация войны в Украине остается серьезной угрозой глобальной стабильности, которая может дестабилизировать энергетические или продовольственные рынки и еще больше раздробить мировую экономику», — отмечают в МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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