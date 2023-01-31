МВФ улучшил прогноз для мировой экономики, несмотря на влияние войны рф против Украины — Finance.ua
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МВФ улучшил прогноз для мировой экономики, несмотря на влияние войны рф против Украины

Мир
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МВФ улучшил прогноз для мировой экономики, несмотря на влияние войны рф против Украины
МВФ улучшил прогноз для мировой экономики, несмотря на влияние войны рф против Украины
Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мировой экономики. По историческим меркам рост остается слабым, поскольку борьба с инфляцией и война россии в Украине сдерживают активность.
Об этом говорится в обновленном обзоре World Economic Outlook за январь 2023 года.
При этом перспективы не столь мрачны, как в октябрьском прогнозе, и могут быть поворотным моментом, отмечается в прогнозе.
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Прогноз роста ВВП на 2023 год улучшен с 2,7 до 2,9%. В 2022 году ожидается рост на 3,4% (октябрьский прогноз — 3,2%). В 2024 году мировая экономика вырастет на 3,1%. Исторический средний показатель (2000–1919 годы) составляет рост на 3,8%.
«Экономический рост оказался на удивление устойчивым в третьем квартале прошлого года благодаря сильным рынкам труда, устойчивому потреблению домохозяйств и бизнес-инвестициям, а также лучшей, чем ожидалось, адаптации к энергетическому кризису в Европе», — отмечают в МВФ.
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При этом общая инфляция в настоящее время снижается в большинстве стран, даже несмотря на то, что базовая инфляция, исключающая более волатильные цены на энергоносители и продукты питания, еще не достигла пика во многих странах.
Ожидается, что глобальная инфляция снизится с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023 году и 4,3% в 2024 году, что все еще превышает допандемийный (2017-2019 годы) уровень, составлявший примерно 3,5 %.
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Кроме того, внезапное открытие Китая будет способствовать быстрому возобновлению активности.
«И глобальные финансовые условия улучшились, поскольку инфляционное давление стало снижаться. Это, а также ослабление доллара США по сравнению с его ноябрьским максимумом, принесли небольшое облегчение странам с формирующимся рынком и развивающимся странам», — прогнозируют в МВФ.
«Эскалация войны в Украине остается серьезной угрозой глобальной стабильности, которая может дестабилизировать энергетические или продовольственные рынки и еще больше раздробить мировую экономику», — отмечают в МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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