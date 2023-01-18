Глобальный рост достигнет самого низкого уровня в этом году — МВФ — Finance.ua
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Глобальный рост достигнет самого низкого уровня в этом году — МВФ

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Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что глобальный экономический рост, как ожидается, достигнет самого низкого уровня в 2023 году, несмотря на войну в Украине и рост процентных ставок.
Выступая на панели Всемирного экономического форума в Давосе, Георгиева подтвердила прогноз МВФ по замедлению глобального роста до 2,7% в этом году с примерно 3,2% в 2022 году.
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«С начала года мы видим хорошие новости. Мы также ожидаем, что в 2023 году рост достигнет самого низкого уровня, чтобы начать процесс, в котором мы будем двигаться вверх, а не вниз», — сказала она.
Георгиева сказала, что тремя наибольшими вызовами являются:
  • русско-украинская война,
  • кризис стоимости жизни,
  • процентные ставки на уровне, которого не видели десятилетиями.
«Контекст такой: это не хорошо», — добавила она.
Напомним, все главные месседжи со Всемирного экономического форума Finance.ua собирает в одном материале. 👇🏻

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По материалам:
reuters.com
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