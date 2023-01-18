Глобальный рост достигнет самого низкого уровня в этом году — МВФ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что глобальный экономический рост, как ожидается, достигнет самого низкого уровня в 2023 году, несмотря на войну в Украине и рост процентных ставок.
Выступая на панели Всемирного экономического форума в Давосе, Георгиева подтвердила прогноз МВФ по замедлению глобального роста до 2,7% в этом году с примерно 3,2% в 2022 году.
Читайте также
«С начала года мы видим хорошие новости. Мы также ожидаем, что в 2023 году рост достигнет самого низкого уровня, чтобы начать процесс, в котором мы будем двигаться вверх, а не вниз», — сказала она.
Георгиева сказала, что тремя наибольшими вызовами являются:
- русско-украинская война,
- кризис стоимости жизни,
- процентные ставки на уровне, которого не видели десятилетиями.
«Контекст такой: это не хорошо», — добавила она.
Напомним, все главные месседжи со Всемирного экономического форума Finance.ua собирает в одном материале. 👇🏻
Давос-2023: самое главное (новость обновляется)
Поделиться новостью