Глобальный рост достигнет самого низкого уровня в этом году — МВФ Сегодня 17:10

Фото: REUTERS

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что глобальный экономический рост, как ожидается, достигнет самого низкого уровня в 2023 году, несмотря на войну в Украине и рост процентных ставок.

Выступая на панели Всемирного экономического форума в Давосе, Георгиева подтвердила прогноз МВФ по замедлению глобального роста до 2,7% в этом году с примерно 3,2% в 2022 году.

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«С начала года мы видим хорошие новости. Мы также ожидаем, что в 2023 году рост достигнет самого низкого уровня, чтобы начать процесс, в котором мы будем двигаться вверх, а не вниз», — сказала она.

Георгиева сказала, что тремя наибольшими вызовами являются:

русско-украинская война,

кризис стоимости жизни,

процентные ставки на уровне, которого не видели десятилетиями.

«Контекст такой: это не хорошо», — добавила она.

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