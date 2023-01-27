МВФ готовит для Украины новый пакет помощи на 16 миллиардов долларов — Bloomberg Сегодня 11:16 — Казна и Политика

МВФ готовит для Украины новый пакет помощи на 16 миллиардов долларов — Bloomberg

Международный валютный фонд в марте может утвердить новую программу финансовой поддержки Украины на 16 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«МВФ изучает возможность выделения Украине многолетнего пакета помощи на общую сумму 16 миллиардов долларов, чтобы покрыть потребности страны и поспособствовать увеличению другого международного финансирования, пока Киев пытается отбить российские силы», — говорится в сообщении.

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Уже в первый год действия новой программы Украина может получить от 5 до 7 миллиардов долларов, а первый транш в лучшем случае может поступить в апреле 2023 года.

Утверждение программы зависит от выполнения нескольких условий. Среди таких условий — согласование государств «Группы семи» и других доноров и кредиторов Украины. Также сам МВФ должен изменить свои правила предоставления займов странам в состоянии войны.

Также Украина должна взять на себя обязательство по воплощению определенных согласованных с фондом реформ.

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Радіо Свобода По материалам:

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