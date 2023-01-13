Сколько денег Украина должна получить от МВФ в 2023 году — Finance.ua
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Сколько денег Украина должна получить от МВФ в 2023 году

Казна и Политика
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Сколько денег Украина должна получить от МВФ в 2023 году
Сколько денег Украина должна получить от МВФ в 2023 году
Свое сотрудничество с Международным валютным фондом Украина начала при президентстве Леонида Кучмы в 1994 году. Сегодня МВФ стал одним из ключевых партнеров в суровых реалиях военной экономики.
Но Фонд никогда не дает деньги просто так, траншам предшествует ряд требований, которые должна выполнить страна. Сколько денег должна получить Украина от сотрудничества с МВФ в новом году — читайте далее.
Согласно расчетам Международного валютного фонда, в 2023 году Украина нуждается как минимум в 39,5 млрд долл. внешнего финансирования. В случае неблагоприятного сценария эта сумма может увеличиться до 57 млрд долл.
Неблагоприятный сценарий предполагает падение ВВП в 2023 году на 12,5% и инфляцию на уровне 40%, а также снижение международных резервов до 18 млрд долл. и расходов госбюджета до 68,8% ВВП.
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Впрочем, согласно прогнозам чиновников, рост реального ВВП Украины в 2023 году ожидается на уровне 3,2%, а инфляция — 28%.
Согласно оценке МВФ, ежемесячные потребности Украины в финансировании государственного бюджета донорами составят 3-4 млрд долл., что вполне реально, учитывая опыт 2022 года. С начала полномасштабной войны в госбюджет удалось привлечь более 32 млрд долл. макрофинансовой помощи, из которых 14 млрд долл. — грантов, то есть денег, которые Украине не придется возвращать.
Почему сотрудничество с МВФ важно для Украины и какое есть условие для будущих траншей от организации — рассказали в статье по ссылке ниже.

Как Украина будет сотрудничать с МВФ в 2023 году

По материалам:
Finance.ua
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