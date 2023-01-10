Макрофинансовая помощь ЕС больше не привязана к программе МВФ — Finance.ua

Макрофинансовая помощь ЕС больше не привязана к программе МВФ Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Макрофинансовая помощь ЕС больше не привязана к программе МВФ

Европейский Союз предоставит в 2023 году Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Кредитная программа MFA+ предусматривает выполнение ряда условий и не связана с мониторинговой программой МВФ, одобренной для Украины в декабре.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

«MFA+ ЕС не связан с текущей программой мониторинга МВФ», — сказал замглавы представительства ЕС Реми Дюфло.

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Фактически это означает, что даже при затягивании выполнения условий по программе МВФ, что бывает достаточно часто, финансирование от ЕС будет идти по графику, но, конечно же, при выполнении обязательств по программе MFA+.

Дюфло сообщил, что условия будут касаться макрофинансовой стабильности, структурных реформ и надлежащего управления, верховенства права и энергетики, а также включать сроки их выполнения.

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На сегодняшний день окончательный вариант меморандума еще не готов. Но работа над документом продолжается, и есть намерения по обе стороны закончить ее как можно быстрее.

Источники издания в Офисе президента говорят, что каких-то четких гарантий финансирования пока нельзя дать, поскольку «ситуация нестандартная с неопределенным таймингом». Однако пока финансирование ожидается без срывов и в необходимом объеме.

«Есть договоренности, что в месяц от ЕС будет по 1,5 млрд евро — плюс-минус. США тоже будут выделять, наверное, траншами больше, чем в прошлом году. Поэтому будем выходить на нужную сумму. Партнеры это понимают. Пока это неформальные договоренности», — сказал собеседник издания.

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