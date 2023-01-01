МВФ: потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году могут достигнуть 57 млрд долларов — Finance.ua
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МВФ: потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году могут достигнуть 57 млрд долларов

Казна и Политика
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МВФ: потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году могут достигнуть 57 млрд долларов
МВФ: потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году могут достигнуть 57 млрд долларов
Потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят не менее 39,5 млрд долл., а в случае неблагоприятного сценария могут достигнуть 57 млрд долл.
Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда.
«Штатный анализ предполагает, что потребности во внешнем фискальном финансировании составят не менее 39,5 млрд долларов по основному сценарию и могут достичь 57 млрд долларов по неблагоприятному сценарию, учитывая, что власти могут оказаться не в состоянии принять комплексные меры для полной компенсации больших потрясений», — говорится в заявлении МВФ.
В Фонде считают, что выделение средств на опережение поможет устранить напряженность в начале 2023 года.
Неблагоприятный сценарий предполагает падение ВВП в 2023 году на 12,5% и инфляцию на уровне 40%, а также снижение международных резервов до 18 млрд дол. и расходов госбюджета до 68,8% ВВП
По данным МВФ, в 2023 году Украина получит 18 млрд долл. кредита от ЕС, еще 14 млрд долл. двусторонних грантов, 2 млрд долл. кредитов от Всемирного банка, а также 1,5 млрд долл. от других международных финансовых организаций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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