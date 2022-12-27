МВФ спрогнозировал курс доллара и уровень безработицы в Украине на 2023 год — Finance.ua

МВФ спрогнозировал курс доллара и уровень безработицы в Украине на 2023 год Сегодня 14:00 — Валюта

По мнению МВФ, в 2023 году реальные зарплаты украинцев сократятся на 2,3%, а инфляция достигнет 22,5%.

МВФ обнародовал Отчет миссии, Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике по новой мониторинговой программе (PBM) с Фондом. Речь идет о промежуточной программе Украины и МВФ, задача которой — укрепление основы для макрофинансовой стабильности и создание условий для создания долгосрочной амбициозной кредитной программы с исключительным доступом для Украины в 2023 году.

Об этом рассказал народный депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что нынешняя программа Фонда построена на базовом экономическом сценарии:

Изменение реального ВВП: 2022 — падение на 33%; 2023 — рост на 1%.

Потребительская инфляция на конец года: 2022 — 30%, 2023 — 22,5%.

Безработица (средняя за год): 2022 — 24,5%, 2023 — 20,9%.

Реальные зарплаты: 2022 — падение на 27%, 2023 — падение на 2,5%.

Дефицит бюджета (% ВВП): 2022 — 20,5%, 2023 — 10,1% (учитывая гранты).

Государственный долг (% ВВП): 2022 — 89,4%, 2023 — 89,9%.

Золотовалютные резервы: 2022 — 25,1 млрд долл., 2023 — 21,1 млрд долл.

Обменный курс. МВФ не дает прогноз курса, но его расчетную величину не сложно определить с использованием статистических выкладок по платежному балансу. Итак, средний курс по году: 2022 — 32,3 грн/долл., 2023 — 42,8 грн/долл.

«В целом оценки МВФ на этот год близки к последним прогнозам правительства и НБУ, в то же время на 2023 год они более консервативны, чем те, что учтены в госбюджете, из-за негативного влияния массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры. По оценкам Фонда, экономика испытывает наибольшее падение в 4-м квартале 2022 года, восстановление начнется со 2-го квартала следующего года», — отметил Даниил Гетманцев.

По его словам, прогноз МВФ инфляции в Украине на 2023 год ниже величины, учтенной в бюджете, тогда как средний расчетный курс очень близок к ожиданиям правительства.

«Прогноз МВФ разработан от последствий войны, что приводит к значительной неопределенности в оценках и расхождении в предположениях. В частности, альтернативные сценарии предусматривают изменение реального ВВП от −12,5% до +10% в зависимости от развития ситуации безопасности», — сообщил Даниил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

Сумма финансовой помощи, полученная Украиной от международных партнеров с начала полномасштабного вторжения россии и до 22 декабря, составила $28 млрд.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Фокус По материалам:

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