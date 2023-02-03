В Минфине рассказали, когда ожидают финансирование от МВФ — Finance.ua

В Минфине рассказали, когда ожидают финансирование от МВФ 03.02.2023, 10:10 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, когда ожидают финансирование от МВФ

Министерство финансов рассчитывает, что Украина получит финансирование по новой программе Международного валютного фонда со второго квартала года.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время пленарного заседания во время визита Коллегии Еврокомиссии.

Он отметил, что, несмотря на макрофинансовую помощь ЕС в размере 18 млрд евро и 9,9 млрд долл. от США, дефицит украинского государственного бюджета остается около 10 млрд долл.

Читайте также МВФ улучшил прогноз для мировой экономики, несмотря на влияние войны рф против Украины

«Мы надеемся, что успешная реализация Мониторинговой Программы откроет путь к полноценной новой программе с МВФ с соответствующим финансированием со второго квартала текущего года. Это поможет нам закрыть оставшийся разрыв», — отметил Марченко.

Он подчеркнул, что внешняя поддержка остается жизненно необходимой для Украины. А обеспечение стабильного выполнения госбюджета является ключевым для сохранения страны и противостояния агрессору.

Справка Finance.ua:

Украине требуется около 3 миллиардов долларов финансирования от иностранных партнеров ежемесячно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.