Какие обязательства взяла на себя Украина в рамках мониторинговой программы МВФ — Finance.ua

Какие обязательства взяла на себя Украина в рамках мониторинговой программы МВФ Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Какие обязательства взяла на себя Украина в рамках мониторинговой программы МВФ

Текущая мониторинговая программа с МВФ содержит стратегическое заявление украинской стороны о том, что даже несмотря на полномасштабную войну, мы готовы реализовать важные для страны реформы и выстраивать долгосрочную перспективу.

Какие обязательства взяла на себя Украина в рамках программы, рассказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью порталу LB.ua

"Мониторинговая программа с участием Совета директоров — это, прежде всего, о способности украинской власти. Способность обеспечить эффективную работу финансовой системы и экономики Украины даже в условиях полномасштабной войны и спровоцированного ею кризиса. Соответствующая программа — это также о возможности в совместной работе с МВФ оценить эту способность, получить за короткий период исчерпывающие выводы о монетарной, бюджетной, налоговой, социальной и антикоррупционной политике. Это возможность сделать выводы и определить перспективы заключения с МВФ обширной программы с финансированием, а также ее параметры (срок, объем финансирования, обязательства и т.п.), — заявил Пышный.

Именно «большая программа» будет определять ключевые структурные реформы.

«Действующая программа краткосрочна. Она рассчитана всего на четыре месяца и при успешном прохождении должна стать мостиком к программе, предусматривающей финансирование. И чем еще важна Мониторинговая программа, так это тем, что она содержит стратегические сигналы как для Украины, так и для международного сообщества», — добавил он.

Во-первых, по его словам, Украина даже, несмотря на войну, стремится продолжать курс реформ и способна обеспечивать макрофинансовую стабильность.

Во-вторых, МВФ, заключив программу, получает возможность сделать объективные выводы, верифицировать прогнозы и бюджетные показатели и поделиться этой оценкой с внешним кругом партнеров.

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В-третьих, сотрудничество с МВФ — мощный драйвер внутренних изменений и маяк для граждан и бизнеса в условиях нашего «идеального шторма».

«Оценивать прогресс выполнения структурных маяков и целей. Все достаточно формализовано: пять маяков, две количественные цели и две индикативные. Эти обязательства вкладываются в пять больших разделов», — объясняет глава НБУ.

Первый — налогово-бюджетная политика, в том числе увеличение налоговых поступлений, концепция реформирования социальной сферы, контроль расходов и т.д.

Второй — финансирование бюджета. Ключевая задача — избежать прямого финансирования бюджета со стороны НБУ. Для этого нужно активизировать внутренний долговой рынок и привлечь достаточно амбициозные, однако, абсолютно реальные объемы международной помощи.

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Третий — денежно-кредитная и курсовая политика. Из важнейшего: политика НБУ и в дальнейшем будет направляться на обеспечение курсовой и ценовой стабильности.

Четвертый — сохранение устойчивости денежной системы. В этом блоке, прежде всего, следует выделить необходимость разработки технического задания для проведения уже в этом году диагностического обследования банков.

Пятый — корпоративное управление, прозрачность и антикоррупционная политика.

«За Национальным банком в мониторинговой программе закреплен один структурный маяк — это разработка технического задания для диагностического обследования банков. Мы его выполнили 26 января. И не только потому, что это структурный маяк. Конечно мы сами заинтересованы и отмечали необходимость проведения оценки устойчивости банковской системы и жизнеспособности бизнес-моделей банков в 2023 г. Это необходимое условие, чтобы увидеть полную картину состояния банковской системы», — подытожил Пышный.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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