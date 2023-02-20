Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы — Finance.ua

Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы Сегодня 10:02

Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы

Украина и персонал МВФ достигли договоренности по пересмотру «Программы мониторинга» с участием Совета директоров. Теперь эту договоренность должно утвердить руководство организации.

«Персонал МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по пересмотру Программы мониторинга с участием Совета директоров (PMB). Завершение первого и последнего пересмотра, подлежащего утверждению руководством МВФ, открывает путь к началу обсуждения полноценной программы, поддерживаемой МВФ», — говорится в пресс-релизе

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В организации отметили, что благодаря совместным усилиям правительства Украины и Национального банка Украины выполнены все количественные и индикативные задачи на конец декабря, а также пять структурных контрольных показателей на конец января. Среди них:

представление Правительством в парламент пакета налоговых законов, направленных на увеличение поступлений;

принятие мер Министерством финансов по устранению задолженности;

разработка концептуальной записки для системы социальной защиты;

создание наблюдательного совета «Нафтогаза»;

согласование ключевых частей диагностики банковского сектора.

«Полноценная программа МВФ поддержала бы усилия украинского правительства по вступлению в ЕС. В частности, необходимо продвигать реформаторские инициативы для повышения производительности и конкурентоспособности частного сектора, чтобы помочь заложить основу для крепкого послевоенного роста на фоне прогресса на пути вступления в ЕС», — подчеркнули в МВФ.

По их словам, Киев достигает прогресса в реформах, направленных на укрепление государственного управления, борьбу с коррупцией и верховенство права, а также закладывает основы для послевоенного роста, хотя повестка реформ в этих сферах остается важной.

«Государственный сектор будет играть важную роль в процессе реконструкции, а меры по повышению эффективности и прозрачности государственных финансов и управления будут критически важны», — подчеркнули в организации.

Напомним, миссия МВФ во главе с Гевином Греем встретилась с украинскими властями в Варшаве с 13 по 17 февраля, чтобы оценить результаты деятельности Украины.

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