Голова Мінфіну США підтримала кредитну програму МВФ для України — Finance.ua

Голова Мінфіну США підтримала кредитну програму МВФ для України Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Голова Мінфіну США підтримала кредитну програму МВФ для України

Сполучені Штати підтримують нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду для України на додаток до допомоги США на 10 млрд доларів.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен на саміті G20, повідомляє Reuters

У виступі Єллен, підготовленому для прес-конференції в індійському Бангалорі, наголошується, що МВФ украй важливо «швидко рухатися» до програми.

«Як сказав президент Байден, ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі стільки, скільки буде потрібно», — сказала вона і додала, що «постійна та надійна підтримка України буде головною темою для обговорення під час мого перебування тут, в Індії».

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Єллен заявила, що попередня військова, економічна та гуманітарна допомога США у розмірі 46 млрд доларів дозволила Україні зберегти економічну та фінансову стабільність за «надзвичайних обставин».

«Наша економічна допомога уможливлює опір України, підтримуючи тил: фінансуючи найважливіші громадські служби та допомагаючи уряду працювати. Найближчими місяцями ми розраховуємо надати Україні додаткову економічну підтримку у розмірі близько 10 млрд доларів», — додала вона.

Допомога США була схвалена Конгресом у грудні в рамках широкого законопроекту про державне фінансування, який включав новий пакет екстреної військової та іншої допомоги на суму 45 млрд доларів для України.

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