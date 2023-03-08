ЄС виділить 2 млрд доларів для фінансування військової допомоги Україні — Finance.ua

ЄС виділить 2 млрд доларів для фінансування військової допомоги Україні
Посли країн Європейського Союзу погодили виділити два мільярди доларів фонду, з якого фінансуються військові постачання Україні.
Про це повідомив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Деніолсон в Twitter.
Ця допомога свідчить про те, що європейські партнери готові і надалі підтримувати Україну та допомагати їй звільняти свої території.
«Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові 2 мільярди євро для Європейського фонду миру», — написав він.
Нагадаємо, 7 березня почала діяти оновлена Шенгенська інформаційна система (SIS), яку використовують для обміну інформацією з метою забезпечення безпеки та управління кордонами в Європі.
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