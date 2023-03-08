ЄС виділить 2 млрд доларів для фінансування військової допомоги Україні — Finance.ua

ЄС виділить 2 млрд доларів для фінансування військової допомоги Україні Сьогодні 17:17 — Казна та Політика

ЄС виділить 2 млрд доларів для фінансування військової допомоги Україні

Посли країн Європейського Союзу погодили виділити два мільярди доларів фонду, з якого фінансуються військові постачання Україні.

Про це повідомив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Деніолсон в Twitter.

Ця допомога свідчить про те, що європейські партнери готові і надалі підтримувати Україну та допомагати їй звільняти свої території.

«Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові 2 мільярди євро для Європейського фонду миру», — написав він.

Нагадаємо, 7 березня почала діяти оновлена ​​Шенгенська інформаційна система (SIS), яку використовують для обміну інформацією з метою забезпечення безпеки та управління кордонами в Європі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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