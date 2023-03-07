У ЄС почала діяти посилена Шенгенська інформаційна система — Finance.ua
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У ЄС почала діяти посилена Шенгенська інформаційна система

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7 березня почала діяти оновлена ​​Шенгенська інформаційна система (SIS), яку використовують для обміну інформацією з метою забезпечення безпеки та управління кордонами в Європі.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
«Сьогодні вступає в дію оновлена Шенгенська інформаційна система (SIS). SIS є найбільшою в Європі системою обміну інформацією з питань безпеки та управління кордонами», — йдеться у повідомленні.

Що це значить

Ця система надає інформацію про розшукуваних або зниклих безвісти осіб, громадян третіх країн, які не мають законного права перебувати в ЄС, а також про загублені або викрадені предмети — наприклад, автомобілі, вогнепальну зброю, човни та документи, що посвідчують особу.
«Оновлена SIS є основою найсучаснішої системи управління кордонами у світі, яку ми будуємо. Разом з Системою в’їзду/виїзду (EES) та Європейською системою інформації та авторизації подорожей (ETIAS) SIS буде частиною архітектури взаємодії», — додали у комісії.
Оновлена SIS посилена за рахунок включення нових категорій попереджень, біометричних даних, таких як відбитки долонь, відбитки пальців і ДНК зниклих безвісти осіб, а також додаткових інструментів для боротьби зі злочинністю і тероризмом. Ця модернізація є важливою, оскільки вона також дозволить здійснювати превентивні оповіщення для захисту вразливих осіб та стримування нелегальної міграції. Ця модернізація має на меті надати національним органам влади більш повну і надійну інформацію для посилення безпеки та управління кордонами в Європі.

Довідка Finance.ua:

  • Рада ЄС затвердила посилення Шенгенської інформаційної системи ще у листопаді 2018 року.
  • На сьогодні оновлена ​​SIS працює в 30 країнах Європи (26 держав-членів ЄС і асоційованих країн Шенгенської угоди). Підключення Кіпру до SIS влітку 2023 року ще більше розширить співпрацю у сфері безпеки в усьому ЄС.
  • SIS було створено в 1995 році після скасування контролю на внутрішніх кордонах ЄС. Оцінка SIS у 2016 році підтвердила успіх системи.
  • Генеральний директорат з питань міграції та внутрішніх справ Європейської комісії відклав до 2024 року запуск системи ETIAS, за якою подорожуючі з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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