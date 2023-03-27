Якщо бюджет не шалений. У що краще інвестувати, щоб заробити на власну квартиру? (тест) — Finance.ua

ТЕСТ Якщо бюджет не шалений. У що краще інвестувати, щоб заробити на власну квартиру? (тест) Сьогодні 11:23 — Особисті фінанси

Якщо бюджет не шалений. У що краще інвестувати, щоб заробити на власну квартиру? (тест)

Питання власного житла хвилює багатьох. Можна чекати на допомогу від держави, взяти кредит, збирати гроші десятками років.

Водночас є більш дієвий та швидший варіант — інвестувати свої гроші та отримати необхідну суму.

Що обрати — справа ваша. Для тих, хто розглядає варіант саме з інвестиціями Finance.ua та Академія Мінфін підготували невеличкий тест. Він обов’язково допоможе дізнатися більше про інвестиційні інструменти, які можуть посприяти на шляху до мрії про свої квадратні метри.

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