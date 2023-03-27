Якщо бюджет не шалений. У що краще інвестувати, щоб заробити на власну квартиру? (тест) — Finance.ua
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Якщо бюджет не шалений. У що краще інвестувати, щоб заробити на власну квартиру? (тест)

Особисті фінанси
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Якщо бюджет не шалений. У що краще інвестувати, щоб заробити на власну квартиру? (тест)
Якщо бюджет не шалений. У що краще інвестувати, щоб заробити на власну квартиру? (тест)
Питання власного житла хвилює багатьох. Можна чекати на допомогу від держави, взяти кредит, збирати гроші десятками років.
Водночас є більш дієвий та швидший варіант — інвестувати свої гроші та отримати необхідну суму.
Що обрати — справа ваша. Для тих, хто розглядає варіант саме з інвестиціями Finance.ua та Академія Мінфін підготували невеличкий тест. Він обов’язково допоможе дізнатися більше про інвестиційні інструменти, які можуть посприяти на шляху до мрії про свої квадратні метри.

Наблизитися до своєї мрії✨

За матеріалами:
Finance.ua
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