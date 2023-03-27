Країни G7 відтермінували погашення боргів України до 2027 року — Finance.ua

Країни G7 відтермінували погашення боргів України до 2027 року Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Країни G7 відтермінували погашення боргів України до 2027 року

Група кредиторів України надала фінансові гарантії для підтримки схвалення МВФ нової кредитної програми для України.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції.

В групу кредиторів України входять країни G7: США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія.

Представники групи кредиторів України (ГКУ) 23 березня провели зустріч у присутності представників Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку, щоб надати гарантії фінансування для підтримки схвалення виконавчою радою МВФ запропонованої програми для України, яка допоможе відновити макроекономічну стабільність країни.

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Україна досягла з МВФ угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо укладання нової програми розширеного фінансування на $15,6 млрд. Програма розрахована на чотири роки, тому МВФ потребує запевнення, що ГКУ не буде вимагати від України сплати за її боргами до 2027 року.

Під час зустрічі МВФ надав опис економічної та фінансової ситуації в країні, свою оцінку економічних перспектив України і дефіциту фінансування в 2023-2027 роках та свій аналіз стійкості боргу.

Надання гарантій фінансування ГКУ передбачає:

продовження паузи (standstill) з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ (2023-2027 роки);

додатковий режим боргових зобов’язань для відновлення стійкості боргу, щойно ситуація стабілізується або не пізніше закінчення програми МВФ (2027).

Країни G7 розраховують, що власники єврооблігацій також не будуть отримувати боргових виплат до 2027 року.

«ГКУ забезпечить режим боргу відповідно до параметрів програми МВФ за умови, що приватні зовнішні кредитори забезпечать режим боргу принаймні такий же сприятливий», — зазначено в повідомлені.

В серпні 2022 року Україна отримала згоду від держателів єврооблігацій на відстрочення виплат і термінів погашення за ними на два роки. Держателі ВВП-варантів України також погодилися на реструктуризацію. В листопаді в Офісі президента анонсували остаточну реструктуризацію боргу «ближче до закінчення війни».

Крім того, ГКУ зараз закликає всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко досягти угоди з Україною щодо принаймні такого ж сприятливого режиму боргу.

До групи спостерігачів ГКУ входять Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

ГКУ продовжуватиме тісно координувати та оцінювати ситуацію за підтримки МВФ та Світового банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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