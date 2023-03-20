МВФ змінив правила кредитування для майбутньої програми підтримки України — Finance.ua

МВФ змінив правила кредитування для майбутньої програми підтримки України Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

МВФ змінив правила кредитування для майбутньої програми підтримки України

Міжнародний валютний фонд схвалив зміни до своїх правил кредитування, які дозволяють йому допомагати країнам, що стикаються з надзвичайно високою невизначеністю.

Про це йдеться в пресрелізі МВФ.

У заяві зазначається, що зміни застосовуються в ситуаціях, пов’язаних з екзогенними шоками, які не піддаються контролю з боку влади країни і не впливають на її економічну політику. Відповідні зміни відкривають шлях для фінансової підтримки України.

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Схвалюючи зміни до політики фінансових гарантій, виконавча рада зазначила, що реалізація програми, яка підтримується фондом, у випадках надзвичайно високої невизначеності вимагатиме ретельної оцінки того, чи буде такий план здійсненним і надійним, враховуючи його ймовірні характеристики ризику.

Фонд традиційно надавав позики лише тим країнам, які мають чіткий план погашення заборгованості, щоб забезпечити можливість продовження кредитування інших країн.

Довідка Finance.ua:

Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми;

прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати понад 15 мільярдів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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