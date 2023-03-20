МВФ змінив правила кредитування для майбутньої програми підтримки України — Finance.ua

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МВФ змінив правила кредитування для майбутньої програми підтримки України

Казна та Політика
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МВФ змінив правила кредитування для майбутньої програми підтримки України
МВФ змінив правила кредитування для майбутньої програми підтримки України
Міжнародний валютний фонд схвалив зміни до своїх правил кредитування, які дозволяють йому допомагати країнам, що стикаються з надзвичайно високою невизначеністю.
Про це йдеться в пресрелізі МВФ.
У заяві зазначається, що зміни застосовуються в ситуаціях, пов’язаних з екзогенними шоками, які не піддаються контролю з боку влади країни і не впливають на її економічну політику. Відповідні зміни відкривають шлях для фінансової підтримки України.
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Схвалюючи зміни до політики фінансових гарантій, виконавча рада зазначила, що реалізація програми, яка підтримується фондом, у випадках надзвичайно високої невизначеності вимагатиме ретельної оцінки того, чи буде такий план здійсненним і надійним, враховуючи його ймовірні характеристики ризику.
Фонд традиційно надавав позики лише тим країнам, які мають чіткий план погашення заборгованості, щоб забезпечити можливість продовження кредитування інших країн.

Довідка Finance.ua:

  • Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми;
  • прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати понад 15 мільярдів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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