Досягнуто істотного прогресу. Місія МВФ завершила роботу щодо нової програми з Україною — Finance.ua

Досягнуто істотного прогресу. Місія МВФ завершила роботу щодо нової програми з Україною Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Досягнуто істотного прогресу. Місія МВФ завершила роботу щодо нової програми з Україною

Представництво МВФ в Україні оголосило результати тижневої місії Фонду, яка тривала у Варшаві.

«Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з паном Гевіном Греєм провела з 8 по 15 березня обговорення заходів економічної політики з представниками влади України у Варшаві, Польща, на їх запит щодо програми, що буде підтримуватися Фондом», — заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Однак переговори досі не завершені.

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«Обговорення між фахівцями МВФ та представниками влади України було продуктивним. Було досягнуто помітно істотного прогресу на шляху до погодження низки заходів, що могли би лягти в основу програми, підтриманої Фондом. Опираючись на цей поступ, експерти МВФ та влада України розраховують на завершення дискусій найближчими днями», — йдеться у заяві.

Уряд сподівається на $5 млрд від МВФ цьогоріч із загального об’єму в $15 млрд.

Міжнародний валютний фонд 8 березня розпочав дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми.

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Місія Міжнародного валютного фонду присвячена обговоренню потенційної програми розширеного фінансування.

Підготовка до роботи місії здійснювалася онлайн, а сама місія працюватиме в гібридному форматі: офлайн та онлайн-зустрічі.

У НБУ розраховують на чотирирічну програму з МВФ.

Від української сторони участь у дискусіях брали представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

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«В основу загальної концепції програми, яка обговорюватиметься під час роботи місії, закладено продовження курсу України на євроінтеграцію, зокрема приведення національного законодавства України до стандартів та норм ЄС. Також зобов’язання України стосуватимуться монетарної, бюджетної, податкової політики, забезпечення цінової й фінансової стабільності й ефективного функціонування внутрішнього боргового ринку», — повідомили в НБУ.

Програма розширеного фінансування матиме два етапи — воєнний та повоєнний — і триватиме чотири роки.

«Ми прагнемо впродовж березня досягнути угоди з місією МВФ щодо Програми розширеного фінансування і вийти з цією угодою на розгляд Ради директорів МВФ. Досвід проходження Моніторингової програми підтвердив спроможність України виконувати взяті на себе зобов’язання та готовність втілювати реформи, попри продовження повномасштабної війни. Ми налаштовані на продуктивну дискусію та пошук спільних рішень», — впевнений голова НБУ Андрій Пишний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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