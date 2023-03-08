У НБУ розповіли про зобов'язання України щодо майбутньої програми з МВФ — Finance.ua
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У НБУ розповіли про зобов'язання України щодо майбутньої програми з МВФ

Казна та Політика
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У НБУ розповіли про зобов'язання України щодо майбутньої програми з МВФ
У НБУ розповіли про зобов'язання України щодо майбутньої програми з МВФ
Місія МВФ щодо України розпочала роботу — команда України розраховує, що програма розширеного фінансування буде чітко структурована на два етапи — воєнний та повоєнний — і триватиме чотири роки.
Про це заявили в НБУ.
Підготовка до роботи місії здійснювалася онлайн, а сама місія працюватиме в гібридному форматі. Передбачені численні офлайн та онлайн-зустрічі. До складу команди України увійдуть представники Національного банку, Міністерства фінансів України та інших відомств.
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В основу загальної концепції програми, яка обговорюватиметься під час роботи місії, закладено продовження курсу України на євроінтеграцію, зокрема приведення національного законодавства України до стандартів та норм ЄС.
Також зобов’язання України стосуватимуться монетарної, бюджетної, податкової політики, забезпечення цінової й фінансової стабільності й ефективного функціонування внутрішнього боргового ринку.
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«Ми прагнемо впродовж березня досягнути угоди з місією МВФ щодо Програми розширеного фінансування і вийти з цією угодою на розгляд Ради директорів МВФ. Досвід проходження Моніторингової програми підтвердив спроможність України виконувати взяті на себе зобов’язання та готовність втілювати реформи, попри продовження повномасштабної війни. Ми налаштовані на продуктивну дискусію та пошук спільних рішень», — зазначив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Довідка Finance.ua:

  • Міжнародний валютний фонд 8 березня розпочав дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми;
  • нова програма України з МВФ передбачає фінансування у сумі $15 млрд, з яких $5 млрд Україна отримає вже у 2023 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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